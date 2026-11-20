Если вам понравился фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар", но хочется чего-то более мрачного и тревожного, стоит обратить внимание на другие космические истории. 24 Канал собрал четыре фильма, в которых космос не такой приветлив, как может показаться на первый взгляд.

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"Ад" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: фантастика, триллер, приключения.

Что, если бы Солнце начало угасать, а единственным шансом спасти человечество стала опасная экспедиция к нему? Именно с такой жуткой предпосылки начинается фильм Дэнни Бойла "Ад".

События разворачиваются в 2057 году. Земля постепенно замерзает, ведь Солнце теряет свою силу. На спасение человечества отправляют космический корабль "Икар 2" с экипажем из восьми астронавтов. Их задача – доставить к звезде мощный ядерный заряд, который должен вновь запустить ее энергию.

Однако во время полета команда получает сигнал от предыдущей экспедиции – "Икара 1", которая исчезла семь лет назад. Решение изменить маршрут запускает цепь опасных событий. И постепенно становится ясно, что самой большой угрозой для астронавтов может оказаться не только космос.

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Смотрите трейлер фильма "Ад" онлайн:

"Луна 2112" (2009)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: фантастика, драма, детектив.

Три года в одиночестве вдали от Земли – испытание, способное изменить даже самого стойкого человека. А что, если в конце этой изоляции на станции появится кто-то, кто выглядит в точности как ты?

Именно в такой ситуации оказывается Сэм Белл, главный герой фильма "Луна 2112". Он работает на лунной станции, где добывают гелий-3 – ресурс, который помогает решить энергетические проблемы на Земле. До окончания его трехлетнего контракта остаются считанные недели, и мужчина мечтает наконец вернуться к жене и маленькой дочери.

Единственным постоянным собеседником Сема становится робот Герти. Но после несчастного случая астронавт начинает замечать странные вещи. Впоследствии он встречает на станции еще одного человека, у которого такое же лицо, как у него.

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Смотрите трейлер фильма "Луна 2112" онлайн:

"Аниара" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,3/10

Жанр: фантастика, драма.

Представьте себе космическое путешествие, из которого невозможно вернуться. Нет маршрута домой, нет возможности связаться с Землей, а впереди – бесконечная пустота. Именно такую историю рассказывает шведско-датский фильм "Аниара".

После экологической катастрофы человечество вынуждено покинуть Землю. Большой космический корабль перевозит людей на Марс, где они надеются начать новую жизнь. На борту есть все необходимое для комфортного существования, а пассажиры пытаются отвлечься от мыслей о покинутом доме.

Однако из-за столкновения с космическим мусором корабль сбивается с курса. Впоследствии становится ясно, что вернуться на прежнюю траекторию не удастся. Пассажиры оказываются перед страшной перспективой – провести остаток жизни в открытом космосе.

Особенно жутко в фильме показано, как меняется поведение людей, когда надежда постепенно исчезает. Кто-то пытается найти новый смысл существования, кто-то ищет утешение в воспоминаниях, а другие не выдерживают неопределенности.

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Смотрите трейлер фильма "Аниара" онлайн:

"К звездам" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,5/10

Жанр: фантастика, драма, приключения, триллер.

Иногда самое долгое путешествие в космосе становится попыткой разобраться в собственном прошлом. Именно об этом фильм "К звездам" режиссера Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли.

Астронавт Рой Макбрайд получает задание отправиться к внешним границам Солнечной системы. Его миссия – выяснить причины загадочных энергетических импульсов, угрожающих жизни на Земле. Но эта экспедиция имеет для него и личное значение: он надеется найти своего отца, пропавшего во время космической миссии много лет назад.

Почему Рой продвигается дальше в своем путешествии, тем больше открывается неприятных подробностей об экспедиции отца. Астронавту приходится столкнуться не только с опасностями космоса, но и со своими переживаниями, страхами и непростыми отношениями с семьей.

Смотрите трейлер фильма "К звездам" онлайн:

Если же после жутких космических путешествий хочется увидеть что-то не менее масштабное, но с невероятными визуальными эффектами, обратите внимание на фантастические фильмы о других планетах, которые поражают своей зрелищностью.