"Крепостная" 3 сезон: российская актриса Соня Присс заменила Катю Ковальчук в главной роли

В интервью для Детектор Медиа директор канала СТБ заявила, что они были вынуждены искать новую актрису на главную роль из-за одновременности различных рабочих графиков. Поэтому Соню Присс пригласили заменить Катю Ковальчук в третьем сезоне "Крепостной".

Как сообщает источник, один из директоров канала СТБ Людмила Семенчук заявила, что сериал "Крепостная" – это первый большой и очень сложный украинский телевизионный проект, в котором принимает участие большое количество узнаваемых актеров. В связи с перегруженностью рабочего графика актрисы, исполнявшей роль главной героини – Кати Ковальчук – авторы сериала приняли решение: пригласить новую актрису.

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Изменения третьего сезона "Крепостной"

В декабре 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у сериала появится новая исполнительница главной роли, но причиной указывали "невозможность договориться за гонорар". Сейчас руководительница канала Людмила Семенчук прокомментировала эту ситуацию.

Съемки третьего сезона сериала "Крепостная" проходят, учитывая все ограничения в связи с пандемией COVID-19, поэтому авторам сложнее работать над проектом, чем над предыдущими сезонами. Такие дополнительные факторы, как дедлайны эфира, осложнили ситуацию, ведь в результате для главной актрисы – Кати Ковальчук это стало проблемой. Перегруженный график актрисы заставил ее отказаться от участия в проекте канала. Людмила Семенчук заверила, что "это не первый случай в истории телевидения, когда в новом сезоне происходит замена актера или актрисы".

Мы верим в бренд, силу истории. Мы очень благодарны Кате Ковальчук, она действительно помогла нам реализовать образ крепостной Кати: трогательной, милой девушки, которую все полюбили. Но этот образ в первую очередь был создан сценаристами и актеру дали, что сыграть. В этом году у нас не менее напряженное продолжение истории,

– сказала руководительница канала и проекта "Крепостная".

Третий сезон сериала "Крепостная" покажут на телевидении уже в 2021 году.

Шоураннер сериала Тала Пристаецкая прокомментировала, что они долго искали замену для Ковальчук и когда они увидели пробы актрисы Сони Присс, они сразу поняли: "Вот она, наша новая Катя!".

Что известно о Соне Присс? Российская актриса телевидения и кино. Известность получила благодаря главной роли Алисы в российской мелодраме "Серебрянные коньки", права на показ которой выкупила стриминговая платформа Netflix.

Напомним,– исторический драматический сериал сотрудничества двух компаний: StarLight Films и Film.ua. Съемки первого сезона начались летом 2017 года, в результате сразу было снято 48 серий. Сериал дебютировал на украинском телевидении весной 2019 года. За рубежом франшиза известна, как Love in Chains.