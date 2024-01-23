Если вам надоели мелодрамы: 5 криминальных фильмов с высоким рейтингом

Ничто не подогреет кровь лучше, чем тщательно спланированное преступление или разгон масштабных конфликтов между бандами, которые оставляют кровавый след в виде разрушенных зданий и опустошенных пейзажей. Подбор лучших криминальных фильмов познакомит вас с миром преступления и покажет, что каждый шаг имеет свои последствия.

Смотрите список лент в материале 24 Канала. Выбирайте для просмотра фильм, который точно не позволит вам заскучать.

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"Джентльмены"

Прозорливый журналист Флетчер предлагает таинственному Рэю приобрести сценарий для фильма, в котором мафиози выращивает наркотики на заброшенных имениях британских аристократов. Автор уверен в успешном заключении соглашения, ведь по сюжету Рэй выступает одной из ключевых фигур.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ирландец"

В 1950-х годах молодой водитель грузовика Фрэнк Шиван случайно знакомится с Расселом Буфалино – руководителем преступной семьи в Пенсильвании. Став ему близким другом, наемным убийцей и надежным источником для хранения тайн, Фрэнк постепенно усиливает свое влияние, налаживая выгодные связи.

Каждый день он должен делать сложный выбор между благополучием своей семьи, верностью Расселу и другими людьми.

"Ирландец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Догмен"

Марчелло – владелец небольшой парикмахерской для собак. Все о чем он мечтает – это однажды совершить кругосветное путешествие вместе со своей любимой дочерью. Несмотря на свою доброту, он вступает в дружбу с местным преступником Симоне, терроризирующим маленький городок. Но неожиданно скромный владелец зоопарикмахерской выступает против своего "друга", когда тот подводит его, нанося коварный удар "ножом в спину".

"Догмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Выстрел в пустоту"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Финансист Джейкоб Харлон признан виновным в ДТП, повлекшем смерть его друга. Неподготовленный к суровым условиям тюрьмы, Джейкоб постепенно адаптируется к жизни за решеткой, превращаясь в настоящего преступника. Однако даже после освобождения ему придется исполнять чужие приказы.

"Выстрел в пустоту": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новый мир"

Несколько лет назад полицейский Ча Сон был введен в мафию, и с тех пор он вырос в качестве ключевого фигуранта этой преступной группы. Внезапно босс умирает, и Ча Сон оказывается перед важным выбором: сообщить органы о ситуации и вернуться на службу или попытаться добиться успеха, заменив своего наследника.

"Новый мир": смотрите онлайн трейлер фильма