Вооруженные мужчины в масках проникли в дом звезды Marvel: жена актера спала внутри

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября в поместье супругов в районе Брокен-Хед, недалеко от австралийского Байрон-Бэй, сообщает HELLO! со ссылкой на местный телеканал 7NEWS.

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Как ограбили дом Криса Хемсворта

Около двух часов ночи 50-летняя Эльза Патаки проснулась от лая собак. Однако актриса не заметила ничего подозрительного и снова заснула.

Только на следующее утро, просмотрев записи камер видеонаблюдения, она выяснила, что происходило на территории поместья. На видео, по сообщениям журналистов, были видны четверо мужчин в балаклавах. Двое из них, по всей видимости, держали ножи.

Злоумышленники перелезли через ограду и пробрались в гараж, где стояли автомобили семьи.

Из поместья похитили три автомобиля: BYD, Ram и пикап Raptor.

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Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что получила сообщение о краже примерно в 7:30 утра. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

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Удалось ли найти похищенные автомобили

Правоохранители начали расследование и вскоре обнаружили два из трех автомобилей.

Один из них был найден в населенном пункте Кораки, примерно в часе езды от поместья. Второй – в Табуламе, более чем в двух часах езды от дома актера.

Местонахождение третьего автомобиля на момент сообщения оставалось неизвестным.

Полиция продолжает розыск подозреваемых. Сам Крис Хемсворт и его жена пока публично не комментировали инцидент.

Не так давно в дом режиссера Тарантино пытались проникнуть преступники.