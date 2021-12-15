Крис Нот объяснил смерть Мистера Бига в первой серии "И просто так": неожиданное признание

Недавно весь мир увидел первые две серии продолжения культового сериала "Секс в большом городе" с названием "И просто так". В конце первой показали, как один из ключевых героев, Мистер Биг, покидает это шоу – умирает после занятий спортом. Крис Нот дал интервью греческому Vogue и объяснил, почему сценаристы придумали такой поворот событий.

Оказалось, что актер был против съемок в шоу, так как считает, что "герои прошли полный круг и закончили с тем, что хотели сказать". Он не понимал, зачем ему предложили сняться в сериале. Поэтому, по его словам, смерть Бига была абсолютно необходимой для развития сериала, несмотря на то, что отношения с Керри стали вирусными.

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Да, я изначально отказывался участвовать в этом. Продюсер сериала заставил меня передумать. Он заверил, что не будет повторений и убедил, что не произойдет того, чего я боялся. Он сказал, что сейчас все будет иначе,

– поделился актер.

Крис Нот добавил, что его возражение заключалось в том, что он не хотел снова говорить об одних и тех же проблемах или таким же образом показывать человеческие отношения: "К счастью, люди, которые принимали участие в продолжении, были очень восприимчивы к моим опасениям, и когда я понял, что они действительно намеревались перенести историю в это время, а не повторять прошлое, я сразу сказал "Да".



Крис Нот на обложке Vogue / Фото Vogue

Кроме этого, актер считает, что его смерть в сериале была необходимой для развития сериала. Его история с Кэрри стала вирусной.

Она охватила все, в том числе и то, что он оставил ее на ступенях церкви. В конце концов, семейное счастье и комфорт могут довести вас до драматической точки. Сама жизнь беспорядочна, это взлеты и падения. Смерть случается. Но жизнь продолжается,

– подчеркнул он.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же, как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, так как предоставляет только высококачественный сервис.

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