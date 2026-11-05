Зять Шварценеггера и звезда Marvel Крис Пратт признался, что жил в фургоне и у него было всего 60 долларов

Как сообщает 24 Канал, 47-летний актер вспомнил о начале своей карьеры в инстаграме. До голливудской славы Пратт работал официантом в ресторане Bubba Gump Shrimp Company на Гавайях. Именно там он случайно познакомился с актрисой и режиссером Рэй Дон Чонг.

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Увидев знаменитость за столиком, будущая звезда решил не упускать шанс и подошел поздороваться. Когда Чонг спросила, умеет ли он играть, парень без лишней скромности ответил, что да, и попросил взять его в свой фильм.

Режиссер попросила номер телефона, но возникла небольшая проблема – собственного телефона у Пратта не было. Поэтому он оставил номер своего друга Майка, который через несколько дней, между прочим, сообщил, что ему кто-то звонил.

В итоге актер получил сценарий, который перечитал три раза подряд, тщательно подготовился к прослушиванию и получил роль в фильме "Очень страшное кино 3" (2000).

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Впрочем, оставалась еще одна мелочь: съемки проходили в Лос-Анджелесе, а в кармане у Пратта было всего 60 долларов. К счастью, Чонг сообщила, что перелет ему оплатят.

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Именно тогда я понял, что моя жизнь навсегда изменилась. Я стану актером, – вспомнил Пратт.

Актер поблагодарил режиссера за то, что она поверила в обычного парня из ресторана. По его словам, именно этот небольшой фильм открыл перед ним двери в Голливуд.

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