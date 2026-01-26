Реальность рушится при Трампе, – звезда "Сумерек" Кристен Стюарт может покинуть США

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в фильме "Сумерки", рассматривает возможность переезда из США.

Об этом знаменитость заговорила на фоне заявления Дональда Трампа о 100% пошлинах на иностранные фильмы в Америке. Свое мнение Стюарт высказала в интервью для издания The Times.

Вас также может заинтересовать Российские фильмы номинировали на Оскар, украинские – проигнорировали: Рудинский резко отреагировал

Дело в том, что недавно Кристен дебютировала как режиссер, сняв фильм "Хронология воды". Впрочем, из-за слишком жестких рамок американской киноиндустрии для независимого авторского кино она была вынуждена работать над лентой в Латвии.

Именно поэтому Стюарт не уверена, сможет ли реализовывать свои режиссерские амбиции в Соединенных Штатах и рассматривает возможность переезда за границу. Ранее это сделали и другие кинематографисты, в частности Джеймс Кэмерон, который переехал в Новую Зеландию.

Я не могу свободно работать в США, но не хочу сдаваться окончательно. Хочу снимать фильмы в Европе, а потом настойчиво продвигать их для американского зрителя,

– заявила режиссер.

Вас также может заинтересовать Джордж Клуни и его семья получили новое гражданство

Она назвала "ужасными" предыдущие заявления Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на иностранные фильмы в США, отметив, что такие шаги могут серьезно навредить киноиндустрии.

Реальность полностью разрушается при Трампе. Но мы должны взять пример с его книги и создать реальность, в которой хотим жить,

– добавила Кристен Стюарт.

Заметим! Доступ к полному интервью актрисы имеют только те, кто оформил платную подписку на The Times.

Что известно о 100% пошлинах на иностранные фильмы в США?