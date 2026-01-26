Реальность рушится при Трампе, – звезда "Сумерек" Кристен Стюарт может покинуть США
- Кристен Стюарт рассматривает возможность переезда из США из-за заявления Дональда Трампа о 100% пошлинах на иностранные фильмы.
- Трамп предлагает пошлины для защиты американской киноиндустрии, что вызывает беспокойство среди кинематографистов из-за международного сотрудничества в производстве фильмов.
Американская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в фильме "Сумерки", рассматривает возможность переезда из США.
Об этом знаменитость заговорила на фоне заявления Дональда Трампа о 100% пошлинах на иностранные фильмы в Америке. Свое мнение Стюарт высказала в интервью для издания The Times.
Дело в том, что недавно Кристен дебютировала как режиссер, сняв фильм "Хронология воды". Впрочем, из-за слишком жестких рамок американской киноиндустрии для независимого авторского кино она была вынуждена работать над лентой в Латвии.
Именно поэтому Стюарт не уверена, сможет ли реализовывать свои режиссерские амбиции в Соединенных Штатах и рассматривает возможность переезда за границу. Ранее это сделали и другие кинематографисты, в частности Джеймс Кэмерон, который переехал в Новую Зеландию.
Я не могу свободно работать в США, но не хочу сдаваться окончательно. Хочу снимать фильмы в Европе, а потом настойчиво продвигать их для американского зрителя,
– заявила режиссер.
Она назвала "ужасными" предыдущие заявления Дональда Трампа о возможном введении 100% пошлин на иностранные фильмы в США, отметив, что такие шаги могут серьезно навредить киноиндустрии.
Реальность полностью разрушается при Трампе. Но мы должны взять пример с его книги и создать реальность, в которой хотим жить,
– добавила Кристен Стюарт.
Что известно о 100% пошлинах на иностранные фильмы в США?
- Впервые Дональд Трамп заговорил об этом в мае 2025 года. По его словам, это должно защитить американскую киноиндустрию, которая быстро вымирает, тогда как другие страны стимулируют студии покидать США.
- Повторно президент озвучил предложение в сентябре 2025 года, назвав это вопросом национальной безопасности.
- Руководители киностудий в комментарии Reuters отметили, что озадачены такими заявлениями, ведь современные фильмы обычно создаются в формате международного сотрудничества – от финансирования до постпродакшна.
- В частности, Голливуд активно использует зарубежные съемочные площадки в Канаде, Великобритании и Австралии.
- Пока остается непонятным, будут ли распространяться возможные пошлины на фильмы в стриминговых сервисах и кинотеатрах, а также по какому принципу их будут рассчитывать.