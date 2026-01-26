Укр Рус
26 січня, 16:30
Реальність руйнується за Трампа, – зірка "Сутінок" Крістен Стюарт може покинути США

Софія Хомишин
Основні тези
  • Крістен Стюарт розглядає можливість переїзду з США через заяви Дональда Трампа про 100% мита на іноземні фільми.
  • Трамп пропонує мита для захисту американської кіноіндустрії, що викликає занепокоєння серед кінематографістів через міжнародну співпрацю у виробництві фільмів.

Американська акторка Крістен Стюарт, відома за роллю Белли у фільмі "Сутінки", розглядає можливість переїзду з США.

Про це знаменитість заговорила на тлі заяви Дональда Трампа про 100% мита на іноземні фільми в Америці. Свою думку Стюарт висловила в інтерв'ю для видання The Times. 

Річ у тім, що нещодавно Крістен дебютувала як режисерка, знявши фільм "Хронологія води". Втім, через надто жорсткі рамки американської кіноіндустрії для незалежного авторського кіно вона була змушена працювати над стрічкою в Латвії.

Саме тому Стюарт не впевнена, чи зможе реалізовувати свої режисерські амбіції у Сполучених Штатах і розглядає можливість переїзду за кордон. Раніше це зробили й інші кінематографісти, зокрема Джеймс Кемерон, який переїхав до Нової Зеландії.

Я не можу вільно працювати у США, але не хочу здаватися остаточно. Хочу знімати фільми в Європі, а потім наполегливо просувати їх для американського глядача,
– заявила режисерка.

Вона назвала "жахливими" попередні заяви Дональда Трампа щодо можливого запровадження 100% мит на іноземні фільми у США, наголосивши, що такі кроки можуть серйозно зашкодити кіноіндустрії.

Реальність повністю руйнується за Трампа. Але ми повинні взяти приклад з його книги та створити реальність, у якій хочемо жити,
– додала Крістен Стюарт. 

Зауважимо! Доступ до повного інтерв’ю акторки мають лише ті, хто оформив платну підписку на The Times.

Що відомо про 100% мита на іноземні фільми у США?

  • Вперше Дональд Трамп заговорив про це у травні 2025 року. За його словами, це має захистити американську кіноіндустрію, яка швидко вимирає, тоді як інші країни стимулюють студії залишати США.
  • Повторно президент озвучив пропозицію у вересні 2025 року, назвавши це питанням національної безпеки.
  • Керівники кіностудій у коментарі Reuters зазначили, що спантеличені такими заявами, адже сучасні фільми зазвичай створюються у форматі міжнародної співпраці – від фінансування до постпродакшну.
  • Зокрема, Голлівуд активно використовує закордонні знімальні майданчики в Канаді, Великій Британії та Австралії.
  • Наразі залишається незрозумілим, чи поширюватимуться можливі мита на фільми у стримінгових сервісах і кінотеатрах, а також за яким принципом їх будуть розраховувати.