Реальність руйнується за Трампа, – зірка "Сутінок" Крістен Стюарт може покинути США
- Крістен Стюарт розглядає можливість переїзду з США через заяви Дональда Трампа про 100% мита на іноземні фільми.
- Трамп пропонує мита для захисту американської кіноіндустрії, що викликає занепокоєння серед кінематографістів через міжнародну співпрацю у виробництві фільмів.
Американська акторка Крістен Стюарт, відома за роллю Белли у фільмі "Сутінки", розглядає можливість переїзду з США.
Про це знаменитість заговорила на тлі заяви Дональда Трампа про 100% мита на іноземні фільми в Америці. Свою думку Стюарт висловила в інтерв'ю для видання The Times.
Річ у тім, що нещодавно Крістен дебютувала як режисерка, знявши фільм "Хронологія води". Втім, через надто жорсткі рамки американської кіноіндустрії для незалежного авторського кіно вона була змушена працювати над стрічкою в Латвії.
Саме тому Стюарт не впевнена, чи зможе реалізовувати свої режисерські амбіції у Сполучених Штатах і розглядає можливість переїзду за кордон. Раніше це зробили й інші кінематографісти, зокрема Джеймс Кемерон, який переїхав до Нової Зеландії.
Я не можу вільно працювати у США, але не хочу здаватися остаточно. Хочу знімати фільми в Європі, а потім наполегливо просувати їх для американського глядача,
– заявила режисерка.
Вона назвала "жахливими" попередні заяви Дональда Трампа щодо можливого запровадження 100% мит на іноземні фільми у США, наголосивши, що такі кроки можуть серйозно зашкодити кіноіндустрії.
Реальність повністю руйнується за Трампа. Але ми повинні взяти приклад з його книги та створити реальність, у якій хочемо жити,
– додала Крістен Стюарт.
Зауважимо! Доступ до повного інтерв’ю акторки мають лише ті, хто оформив платну підписку на The Times.
Що відомо про 100% мита на іноземні фільми у США?
- Вперше Дональд Трамп заговорив про це у травні 2025 року. За його словами, це має захистити американську кіноіндустрію, яка швидко вимирає, тоді як інші країни стимулюють студії залишати США.
- Повторно президент озвучив пропозицію у вересні 2025 року, назвавши це питанням національної безпеки.
- Керівники кіностудій у коментарі Reuters зазначили, що спантеличені такими заявами, адже сучасні фільми зазвичай створюються у форматі міжнародної співпраці – від фінансування до постпродакшну.
- Зокрема, Голлівуд активно використовує закордонні знімальні майданчики в Канаді, Великій Британії та Австралії.
- Наразі залишається незрозумілим, чи поширюватимуться можливі мита на фільми у стримінгових сервісах і кінотеатрах, а також за яким принципом їх будуть розраховувати.