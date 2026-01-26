Про це знаменитість заговорила на тлі заяви Дональда Трампа про 100% мита на іноземні фільми в Америці. Свою думку Стюарт висловила в інтерв'ю для видання The Times.

Річ у тім, що нещодавно Крістен дебютувала як режисерка, знявши фільм "Хронологія води". Втім, через надто жорсткі рамки американської кіноіндустрії для незалежного авторського кіно вона була змушена працювати над стрічкою в Латвії.

Саме тому Стюарт не впевнена, чи зможе реалізовувати свої режисерські амбіції у Сполучених Штатах і розглядає можливість переїзду за кордон. Раніше це зробили й інші кінематографісти, зокрема Джеймс Кемерон, який переїхав до Нової Зеландії.

Я не можу вільно працювати у США, але не хочу здаватися остаточно. Хочу знімати фільми в Європі, а потім наполегливо просувати їх для американського глядача,

– заявила режисерка.

Вона назвала "жахливими" попередні заяви Дональда Трампа щодо можливого запровадження 100% мит на іноземні фільми у США, наголосивши, що такі кроки можуть серйозно зашкодити кіноіндустрії.

Реальність повністю руйнується за Трампа. Але ми повинні взяти приклад з його книги та створити реальність, у якій хочемо жити,

– додала Крістен Стюарт.

Що відомо про 100% мита на іноземні фільми у США?