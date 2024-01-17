Я думаю, так будет лучше, – Кристен Стюарт из "Сумерек" заявила о приостановке карьеры актрисы

Знаменитая актриса Кристен Стюарт, исполнившая главную роль во всех частях фильма "Сумерки", объявила о решении приостановить свою актерскую карьеру.

Недавно о таких же планах заявила голливудская актриса Марго Робби. Узнайте в материале, что повлияло на такое мнение Кристен Стюарт, что известно об актрисе "Сумерки" и какие планы на будущую карьеру имеет знаменитость.

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Кристен Стюарт решила поставить на паузу актерскую карьеру: что произошло

Стюарт призналась, что за последние пять лет она ищет финансирование для своего кинопроекта. Актриса намерена попробовать свои силы в режиссуре фильмов, в частности, в проекте под названием "Хронология воды".

Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-нибудь другого. И да, я наконец покину актерство. Я не сниму ни одного фильма, пока не сделаю этот фильм. Я вам это определенно скажу. Я думаю, так будет лучше,

– сказала актриса.

Сценарий фильма основывается в литературных произведениях писательницы Лидии Юкнавич, которая в описаниях своего детства и юности рассказывает о своей борьбе с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Кристен Стюарт – актриса из "Сумерек": что известно

Кристен Стюарт – американская актриса, обладающая многими престижными наградами. Она стала номинанткой на премию Оскар и получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда" в 2010 году.

В дальнейшем журнал Forbes признал ее самой оплачиваемой актрисой, а в 2020 году Кристен получила от Ассоциации голливудских критиков престижную награду "Актриса десятилетия".

Она снималась во всех частях фильма "Сумерки". Кроме этого, она также отметилась ролями в таких картинках, как "Поймай ребенка", "Комната паники", "Затура", "В стране женщин" и "Белоснежка и охотник".

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