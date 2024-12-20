Король Чарльз III посвятил легендарного режиссера "Оппенгеймера" в рыцари

Известный британский режиссер Кристофер Нолан, получивший международное признание благодаря своей оскароносной ленте "Оппенгеймер", получил важную награду от короля Великобритании Чарльза III. Нолан был посвящен в рыцари – одну из самых высоких наград, которую можно получить в Великобритании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи Великобритании. В материале узнаете подробности о награждении.

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Кристофера Нолана посвятили в рыцари: что известно

Вместе с Кристофером Ноланом подобную высокую награду получила и его жена – 53-летняя кинопродюсер Эмма Томас. Она была отмечена титулом дамы, что является значительным признанием ее вклада в кинематографическую отрасль.

Эти награды супруги получили за их чрезвычайный вклад в развитие кинематографа Великобритании и всего мира, подчеркнули представители королевской семьи. Церемония награждения состоялась 18 декабря в Букингемском дворце, где их лично поздравил король Чарльз III.

Кристофер Нолан уже успел поделиться своими впечатлениями от встречи с монархом. Режиссер отметил, что было чрезвычайно приятно, когда король Чарльз III выразил свое восхищение их работой. В частности, он сказал, что видел фильм "Оппенгеймер" и ему он понравился.

Нолан поблагодарил за то, что монарх был проинформирован об их работе и проявил такое внимание к их творческому процессу. Кроме того, он добавил, что Чарльз III подчеркнул важность этой награды, надеясь, что она станет поощрением к дальнейшим достижениям в творчестве режиссера.