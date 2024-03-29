Королевская награда: режиссера "Оппенгеймера" Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Кинорежиссер Кристофер Нолан - один из лучших режиссеров современности. Его "Оппенгеймер" получил 912 миллионов долларов и стал самым успешным байопиком в истории. Над этой и многими другими лентами Нолан работал в паре со своей женой, кинопродюсером Эммой Томас.

Супругов почтят за важный вклад в киноиндустрию. Кристофер Нолан и его жена получат рыцарское звание и титул дамы соответственно.

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Кинорежиссер Кристофер Нолан получит рыцарский титул: подробности

Король Британии Чарльз III наградит супругов за их вклад в киноискусство. Новость о церемонии посвящения в рыцари супругов стала неожиданностью, поскольку такие титулы обычно вручаются дважды в год – один раз на Новый год и другой раз в день рождения короля Великобритании, когда он обычно раздает награды.

Однако иногда такие звания вручают за пределами обычного "расписания" за исключительные достижения, часто связанные со спортом или искусством.

Это произошло в случае звездного режиссера Кристофера Нолана. На 96-й церемонии вручения премии Оскар его фильм "Оппенгеймер" победил в семи номинациях, включая главную статуэтку за лучший фильм.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Его жена, Эмма Томас, была продюсером "Оппенгеймера". Поэтому эта звездная пара точно заслуживает такую почетную награду.

Фильм "Оппенгеймер": о чем сюжет

Жизнь выдающегося и контроверсионного физика вдохнула на создание многочисленных биографий, документальных фильмов, сериалов и даже оперы. Новый фильм "Оппенгеймер", в котором режиссером выступает звезда большого экрана Кристофер Нолан, базируется на книге Кая Берда и покойного историка Мартина Джея Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея", что была отмечена Пулитцеровской премией.

В заявлении для прессы Кристофер Нолан объяснил, что именно привлекло его в создании этого фильма. Он хотел дать зрителям возможность почувствовать мысли и переживания человека, который находился в самом центре крупнейших изменений в истории. То есть, человека, который был полон разногласий и этических дилемм – именно такой материал всегда интересовал Нолана.