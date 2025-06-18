Ксения родилась 18 июня 1989 года в Севастополе и с детства мечтала о сцене. Уже в старших классах она четко осознала: хочет стать актрисой. Но родители видели для дочери другое будущее – стабильную профессию экономиста. Не желая конфликта, Ксения поступила на экономический факультет, однако огонь в сердце не угас, отмечает Кіно24.

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На четвертом курсе она решилась на смелый шаг – поехала в Киев и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. Ее наставником стал известный режиссер Дмитрий Богомазов.

Первые шаги в кино

Сейчас Ксения одна из самых популярных актрис в украинском кино. Но первые ее шаги в этой сфере начались еще во время учебы. В 2014 году Мишина дебютировала в боевике "Раскаленный периметр". А после завершения вуза стала актрисой Киевского академического Молодого театра.

Настоящий прорыв случился с ролью в мелодраме "Искушение", где она сыграла дочь олигарха. В 2016-м она получила главную роль в фильме "Селфипати" от Любомира Левицкого – образ девушки с аллергией на алкоголь получился трагическим и одновременно забавным. После этого актрису буквально засыпали предложениями.

Как Мишина стала телевизионной звездой

Одной из самых ярких ее ролей стала Лидия Шефер в сериале "Крепостная". Актриса сполна вжилась в роль, а костюмы весом 10 килограммов оставляли синяки и царапины. Но девушка никогда не жаловалась – для нее это был вызов, а не бремя.

В том же 2019 году она приняла участие в "Танцах со звездами" и одержала победу в паре с Евгением Котом. Их танцы каждый раз удивляли – фокстрот, хип-хоп, вальс, фристайл. Мишина доказала: она не просто актриса, а очень талантливая девушка с огромным потенциалом.

Ксения Мишина и Женя Кот на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Материнство и жизненные испытания

Вне сцены – еще одна, не менее исключительная роль. В 2011 году, во время учебы, Ксения родила сына Платона. Она осталась одна – отец ребенка ушел еще до его рождения. Но Мишина не сдалась: она воспитывает сына самостоятельно, параллельно строя блестящую карьеру.

Ее пример – это о внутренней силе, которую она передает не только через роли, но и через собственную жизнь.

"Холостячка", любовь и разочарование

В 2020 году Мишина стала первой героиней украинского реалити-шоу "Холостячка". Ее история любви с юмористом Александром Эллертом выглядела как сказка. Зрители верили: счастливый финал – не только на экране. Но в 2021 году пара разошлась. Позже актриса призналась: в отношениях переживала унижения, и в конце поставила точку.

Однако популярность невозможна без хейта. Несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения Ксения Мишина публично заявляла о переходе на украинский язык, языковой вопрос снова привлек к ней внимание. В марте 2024 года актриса оказалась в центре скандала: во время интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем на Бали она общалась на русском. Видео с этого подкаста она выложила на своей странице в инстаграме, чем вызвала волну критики. В разговоре с журналистами актриса отказывалась комментировать этот инцидент.