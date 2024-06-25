Это полнейшая х**ня, – Ксения Мишина отреагировала на ложь пропагандистов и российские фейки

Актриса Ксения Мишина оказалась среди жертв пропагандистских телеграмм-каналов. Они распространили фейковую новость о ней.

В своих соцсетях актриса рассказала, что на нее неожиданно свалилась волна негативных комментариев. Как оказалось, причиной стали фейковые новости о ней, которые были распространены в российских СМИ.

Советуем 4 украинских актера, которые оказались предателями которые оказались предателями

Ксения Мишина стала жертвой лжи пропагандистов

Крымские каналы распространили информацию о том, что Ксения Мишина порадовалась обстрелу и жертвам в своем родном Севастополе 23 июня.

Однако Мишина отвергла эти обвинения, подчеркнув, что ни разу не публиковала подобные сообщения. Она отметила, что сделанные фотографии являются фотошопом, а сама информация является ничем иным, как пропагандистской манипуляцией.

Никаких сторис я не делала! Это полнейшая х**ня со стороны местных Telegram-каналов! Никогда и ни при каких условиях я не буду радоваться человеческим смертям! Фотошоп и заказуха!

– гневно написала Ксения.



Сторис Ксении Мишиной / Скриншот из инстаграма актрисы

Еще и слишком, пропагандистские российские СМИ даже ошиблись относительно места жительства Ксении, утверждая, что она проживает в Польше. На это актриса отреагировала неприличным жестом.

"Живу я не в Варшаве, а в Киеве. Показываю ф*к идиотским Telegram-каналам уже из Нью-Йорка", – сказала Мишина.



Ксения Мишина отреагировала на российские фейки / Скриншот из инстаграма актрисы

Что известно о Ксении Мишиной

Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. После окончания школы актриса переехала в столицу, чтобы учиться в театральном университете, который она успешно закончила в 2015 году.

Родители Ксении остались жить в оккупированном Крыму после 2014 года. Даже во время полномасштабной войны они не покинули полуостров. Ксения поддерживает с ними связь, но эта тема является для нее очень болезненной.

Мишина поддерживает украинских военных, донатит и призывает к этому своих сторонников.