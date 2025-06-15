Не говорит много, – Вертинская рассказала о своем папе, который является известным актером

15 июня 2025 года – День отца в Украине. Известно, что этот праздник призван укреплять институт семьи и подчеркивать значимость родителей в воспитании детей.

Ксения Вертинская рассказала о своем отце. В материале Кино 24 узнаете, какие теплые воспоминания всегда согревают душу актрисе.

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Ксения Вертинская рассказала о своем отце

Звездная дочь Алексея Вертинского – Ксения – рассказывает, что между ней и отцом существует чрезвычайно тесная связь. Они похожи не только внешне, но и характерами, а их взаимопонимание базируется не на словах, а на поступках.

Ксения признается, что папа для нее – друг, поддержка и уютное место, где она до сих пор чувствует себя его маленькой девочкой.

Он никогда не говорит много о чувствах. Например, что любит или соскучился... С детства учил меня смотреть на поступки и не доверять словам. Поэтому всегда окутывает меня любовью и заботой,

– говорит Вертинская.



Ксения Вертинская и Алексей Вертинский / Фото Пресс-служба

По ее словам, отец редко говорит о чувствах и не привык открыто признаваться в любви или сумме. Еще с детства он учил ее обращать внимание на действия, а не на слова. Именно поэтому, добавляет она, всегда чувствует его любовь и заботу. Ксения подчеркивает, что очень любит и искренне гордится своим отцом.

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