Прогнозы букмекеров: вероятные победители Оскара-2024 по всем номинациям
Всех победителей Оскара-2024 в разных номинациях объявят во время ежегодной церемонии, которая состоится в ночь с 10 на 11 марта. Делимся предсказаниями букмекеров относительно тех, кто может получить награды.
Смотрите в материале, кому пророчат желанную золотую статуэтку. Выбирайте своих фаворитов на Оскар-2024 и болейте за украинскую ленту "20 дней в Мариуполе", которая претендует на номинацию "Лучший документальный фильм".
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Кто получит Оскар-2024: прогнозы букмекеров
- Лучший фильм: "Оппенгеймер"
- Лучший режиссер: Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
- Лучший актер: Пол Джаматти, "Оставленные"
- Лучшая актриса: Эмма Стоун, "Бедные создания"
- Лучший актер второго плана: Роберт Дауни младший, "Оппенгеймер"
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
- Лучший оригинальный сценарий: "Анатомия падения"
- Лучший адаптированный сценарий: "Американское чтиво"
- Лучший полнометражный анимационный фильм: "Мальчик и птица"
- Лучший международный фильм: "Зона интереса"
- Лучший полнометражный документальный фильм: "20 дней в Мариуполе"
Фильм был создан командой журналистов от Associated Press, которые оказались последними международными корреспондентами в осажденном Мариуполе. Они продолжали работать в осаде, фиксируя кадры, которые позже стали символическими образами войны: трагические случаи с детьми, массовые захоронения, разрушения роддома и другие ужасы, вызванные российскими преступлениями.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
- Лучший монтаж фильма: "Оппенгеймер"
- Лучший дизайн костюмов: "Бедные создания"
- Лучший макияж и прическа: "Маэстро"
- Лучшая работа художника-постановщика: "Бедные создания"
- Лучшая операторская работа: "Оппенгеймер"
- Лучший саундтрек: "Оппенгеймер"
- Лучшие визуальные эффекты: "Годзилла: Минус один"
- Лучшая оригинальная песня: "What Was I Made For?", "Барби"
"What Was I Made For?": слушайте онлайн песню
- Лучшая музыка: "Оппенгеймер"
- Лучший анимационный короткометражный фильм: "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко"
- Лучший игровой документальный фильм: "Замечательная история Генри Шугара"
- Лучший короткометражный документальный фильм: "Азбука запрета книг"
Оскар-2024: кто имеет больше всего номинаций
Уже ночью на 11 марта состоится церемония вручения Оскар-2024, на которой будут определены победители во всех определенных номинациях.
Фильмы "Оппенгеймер" и "Бедные создания" лидируют по количеству номинаций с 13 и 11 соответственно. Также за Оскар будет соревноваться украинский фильм "20 дней в Мариуполе", недавно получивший премию BAFTA за лучший документальный фильм. Известно, что ему пророчат победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".