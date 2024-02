Прогнозы букмекеров: вероятные победители Оскара-2024 по всем номинациям

Всех победителей Оскара-2024 в разных номинациях объявят во время ежегодной церемонии, которая состоится в ночь с 10 на 11 марта. Делимся предсказаниями букмекеров относительно тех, кто может получить награды.

Смотрите в материале, кому пророчат желанную золотую статуэтку. Выбирайте своих фаворитов на Оскар-2024 и болейте за украинскую ленту "20 дней в Мариуполе", которая претендует на номинацию "Лучший документальный фильм".

Кто получит Оскар-2024: прогнозы букмекеров

Лучший фильм: "Оппенгеймер"

Лучший режиссер: Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Лучший актер: Пол Джаматти, "Оставленные"

Лучшая актриса: Эмма Стоун, "Бедные создания"

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни младший, "Оппенгеймер"

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший оригинальный сценарий: "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий: "Американское чтиво"

Лучший полнометражный анимационный фильм: "Мальчик и птица"

Лучший международный фильм: "Зона интереса"

Лучший полнометражный документальный фильм: "20 дней в Мариуполе"

Фильм был создан командой журналистов от Associated Press, которые оказались последними международными корреспондентами в осажденном Мариуполе. Они продолжали работать в осаде, фиксируя кадры, которые позже стали символическими образами войны: трагические случаи с детьми, массовые захоронения, разрушения роддома и другие ужасы, вызванные российскими преступлениями.

Лучший монтаж фильма: "Оппенгеймер"

Лучший дизайн костюмов: "Бедные создания"

Лучший макияж и прическа: "Маэстро"

Лучшая работа художника-постановщика: "Бедные создания"

Лучшая операторская работа: "Оппенгеймер"

Лучший саундтрек: "Оппенгеймер"

Лучшие визуальные эффекты: "Годзилла: Минус один"

Лучшая оригинальная песня: "What Was I Made For?", "Барби"

Лучшая музыка: "Оппенгеймер"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко"

Лучший игровой документальный фильм: "Замечательная история Генри Шугара"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Азбука запрета книг"

Оскар-2024: кто имеет больше всего номинаций

Уже ночью на 11 марта состоится церемония вручения Оскар-2024, на которой будут определены победители во всех определенных номинациях.

Фильмы "Оппенгеймер" и "Бедные создания" лидируют по количеству номинаций с 13 и 11 соответственно. Также за Оскар будет соревноваться украинский фильм "20 дней в Мариуполе", недавно получивший премию BAFTA за лучший документальный фильм. Известно, что ему пророчат победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".