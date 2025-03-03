Не Юрий Борисов: кто победил на премии Оскар-2025 в номинации "Лучший актер второго плана"

В Лос-Анджелесе продолжается одна из самых громких кинопремий в мире – церемония награждения Оскар. В этом году особое внимание украинских зрителей привлекла номинация "Лучшая мужская роль второго плана".

Ведь мировое киносообщество, несмотря на боль и разрушение, которые российские оккупанты несут в Украину, номинировала российского актера Юрия Борисова. Однако в номинации победил Киран Калкин.

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Кто победил на премии Оскар-2025 в номинации "Лучший актер второго плана"

Киран Калкин получил статуэтку Оскара в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Актер сыграл роль в фильме "Настоящая боль". Его работу уже отметили на премии "Золотой глобус", а теперь Калкин получил самую желанную кинопобеду в мире актеров.

Кому букмекеры прогнозировали победу в номинации "Лучший актер второго плана"

В этом году букмекеры сделали свои ставки, прогнозируя победителей в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на Оскаре 2025. Вот как выглядели их прогнозы накануне церемонии награждения:

Киран Калкин ("Настоящая боль") – 73% шансов на победу, что делало его фаворитом этой категории.

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный") – лишь 8%, что свидетельствует об относительно низких шансах актера на выигрыш.

Гай Пирс ("Бруталист") – также 8%, с подобными шансами, как и Нортон.

Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") – 3%, что ставило его на последнее место среди претендентов.

Юрий Борисов ("Анора") – 8%, что ставило его на уровень с Пирсом и Нортоном, но номинация россиянина вызвала много споров из-за его политических взглядов и поддержки кремлевского режима.

Эти прогнозы показали, как букмекеры оценивали шансы актеров, исходя из популярности их ролей и ожиданий от киносообщества.