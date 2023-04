Куда пойти в Киеве: программа Международного фестиваля исторического кино "Вне времени"

22 – 23 апреля 2023 года в каминном зале Киевской крепости состоится 9-й Международный фестиваль исторического кино "Вне времени". Смотрите программу фестиваля на Кино 24.

Международный фестиваль исторического кино "Вне времени" – один из немногих фестивалей исторического кино в Европе (такие фестивали есть еще в Румынии, Франции, Бельгии и Хорватии). Неизменным главой жюри фестиваля является кинорежиссер, сценарист, писатель и педагог Иван Канивец.

Международный фестиваль исторического кино "Вне времени": что известно

В этом году в программе двухдневного фестиваля будет показано 15 фильмов украинских и иностранных кинематографистов. Среди них два фильма производства США от режиссера Евгения Афинеевского "Плач из Сирии" и "Франческо". В Украине это будет их первый показ.

Интересно, что за фильм "Плач из Сирии" в 2017 году Евгений Афиневский стал лучшим режиссером кинопремии Critics' Choice Movie Awards в Нью-Йорке. Проект также признали лучшим документальным фильмом, а саундтрек – лучшей песней в документальном фильме (Prayers for this World, написанная Дайаном Уорреном, запись осуществлена Шер вместе с West Los Angeles Children's Choir). В 2018 году фильм также получил награду "Кино за мир" как самый ценный документальный фильм. 22 октября 2020 года режиссер фильма "Франческо" Евгений Афиневский получил 18-ю премию Kinéo Prize in Vatican Gardens за "популяризацию социальных, гуманитарных и экологических вопросов в кино" в фильме.

В завершение фестиваля 23 апреля в 18.00 состоится первый открытый показ совместного проекта Украина – США фильма "Свобода в огне" (режиссер Евгений Афинеевский).

Фильм "Свобода в огне" рассказывает об Украине и украинцах в начале полномасштабной фазы войны, начиная с 24 февраля 2022 года. Мировая премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале 7 сентября 2022 года.

24 Канал приобщился к созданию фильма "Свобода в огне". Часть фильма будет состоять из видео, созданных в сотрудничестве с журналистами 24 Канала.

Полная программа фестиваля

22 апреля, суббота

11:30 – "Танец бабочки". Краткометражный документальный. Украина. Реж. Мария Феленко, Украина, 17 минут;

11:50 – "Греческий орешек". Полнометражный документальный. Украина. Реж. Виктор Булыга, 82 минуты;

13:20 – "Подпольный роман". Краткометражный документально-игровой. Украина. Реж. Мария Феленко, Украина, 17 минут;

13:45 – "Кавалеры". Краткометражный документальный. Украина. Реж. Виктор Булыга, 14 минут;

14:00 – High school graduation. Полнометражный документальный. Украина – Германия. Реж. Алиса Сизых, 116 минут;

16:00 – "В бомбоубежище". Краткометражный документально-игровой. Украина. Реж. Сергей Шевчик, 6 минут;

16:10 – "Мария". Полнометражный документальный. Реж. Мария Яремчук, 70 минут;

17:40 – "Еден". Краткометражный документальный. Украина. Реж. Вячеслав Бигун, 15 минут;

18:00 – Cries from Syria ("Плач из Сирии") (внеконкурсный). США. Реж. Евгений Афинеевский, 111 минут – первый показ в Украине.

23 апреля, воскресенье

11:00 – "СветоТени Ивана Чендея". Полнометражный документальный. Украина. Реж. Вячеслав Бигун, 74 минуты;

12:30 – "Непростые письма". Краткометражный документальный. Украина. Реж. Мария Яремчук, 20 минут;

13:00 – "Обычный рашизм". Полнометражный документальный. Украина. Реж. Игорь Пиддубный, 51 минута;

14:00 – "Звезда. Дума о праве". Полнометражный документальный. Реж. Вячеслав Бигун, 80 минут;

15:30 – Franshesko ("Франческо") (внеконкурсный). США 116 минут. Реж. Евгений Афинеевский, 116 минут – первый показ в Украине.