Сегодня мы расскажем о 8 лучших экранизациях украинских произведений, которые стоит увидеть каждому любителю культуры и кино. Каждый из этих фильмов предлагает свой уникальный взгляд на традиции Украины и истории.

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Лучшие украинские экранизации за последние 5 лет

"Дикое поле"

Год выхода: 2018

Жанр: историческая драма

В ролях: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко

Остросюжетный фильм сняли по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана. По сюжету, Герман возвращается в родной Старобельск, что на Донбассе. Но его визит был вынужден: старший брат бесследно исчез, а на семейный бизнес – старую бензоколонку – посягают те, кто захватывает кусок за куском землю. Поэтому Герману приходится вступать в борьбу.

"Дикое поле": смотрите трейлер

"Позывной "Бандерас"

Год выхода: 2018

Жанр: военный детектив

В ролях: Олег Шульга, Сергей Лефор, Антон Андрющенко, Владимир Романко, Олег Онещак, Олег Волощенко, Олег Власов

Фильм художественный, но кажется документальным. Он "живой" и оттого ценный для истории артефакт. А все почему? Потому что в основе – боевые дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индианец" и рассказы воинов АТО 93-й бригады. Сценарий по свидетельству бойцов написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. По этой истории также была создана и одноименная книга.

"Позывной "Бандерас": смотрите трейлер

"Черный ворон"

Год выхода: 2019

Жанр: историческая драма

В ролях: Тарас Цымбалюк, Павел Москаль, Азизбек Абдурашидов, Андрей Мостренко, Алексей Тритенко, Наталья Сумская

Историческая драма была снята на основе книги Василия Шкляра "Черный ворон". Главный герой – офицер армии УНР Иван, которого часто зовут Вороном. Он стремится начать новую жизнь с беременной женой, поэтому переезжает с ней на хутор недалеко от города Каменка. Однако уже на вокзале супруги понимают, что уйти от войны им не удастся: в город прибыл целый полк во главе с чекистом Евдокимовым. Он заключен в тюрьму отца Ивана и пытается заставить мужчину быть шпионом среди повстанцев. Перед Вороном выбор – терпеть позор и насилие ради иллюзии мира или самому присоединиться к повстанцам.

"Черный ворон": смотрите трейлер

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"Преданная"

Год выхода: 2020

Жанр: драма, мелодрама, исторический, фэнтези

В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий

События в фильме разворачиваются в 19 веке в Ивано-Франковской области. Однажды в пожаре врач Ангер теряет жену, но ему удается спасти свою дочь Аделю и дочь их служанки – Стефанию. Все детство и юность девушки были вместе, и все меняется, когда становится непонятно, кто они друг другу: подруги и сестры или хозяйка и служанка.

Лента "Преданная" стала экранизацией книги Софии Андрухович "Феликс Австрия".

"Преданная": смотрите трейлер

"Поймать Кайдаша"

Год выхода: 2020

Жанр: комедия

В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Юлия Врублевская

Комедийный сериал сняли по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Авторы телепроекта показали современных Кайдашей, изобразив их жизнь с 2005 по 2014 год. Здесь можно увидеть блестящий украинский юмор, быт села и, конечно, извечную проблему родителей и детей.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер

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"Захар Беркут"

Год выхода: 2019

Жанр: исторический экшн

В ролях: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Фленаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон, Алекс МакНиколл

Это непревзойденная экранизация повести Ивана Франко. К созданию фильма присоединились не только звезды кино, но и голливудские.

По сюжету, монгольская орда постепенно захватывает карпатские деревни, унося с собой пленных. Но на одном перевале двое местных охотников освобождают пленников из вражеского лагеря. Разъяренный хан готов уничтожить все поселения. Но он не знает, что бороться ему придется против Захара Беркута.

"Захар Беркут": смотрите трейлер

"Максим Оса и золото Песиголовца"

Год выхода: 2022

Жанр: исторический детектив

В ролях: Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин, Сергей Деньга, Альбина Корж, Анастасия Михальчук

Фильм "Максим Оса и золото Песиголовца" режиссера Мирослава Латика снят по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько.

События фильма изображают 1636 год. По сюжету польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание. Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из 5 братчиков в корчму заворачивает полуживой казак с пустым кисетом. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших собратьев и находит их изуродованные тела в глубине леса.

"Максим Оса и золото Песиголовца": смотрите трейлер

"Мавка. Лесная песня"

Год выхода: 2023

Жанр: фэнтези, комедия

Звезды озвучивания: Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Олег Михайлюта, Елена Кравец, Сергей Притула, Наталья Сумская, ДахаБраха, Михаил Хома, Юлия Санина и другие

В фильме изображены отношения между духами леса и людьми. Основная героиня – Мавка, принадлежащая лесным жителям. Она хороша и наивна и просыпается весной, чтобы пробудить других духов. Музыкант Лукаш отправляется в таинственный и запретный лес, чтобы найти дерево жизни, которое может вылечить его больного дяди Льва по предложению жестокой Килины. Однако Акулина действительно имеет планы использовать питательную силу дерева для своих личных нужд и получить вечную молодость. Нимфа восхищается музыкальным талантом Лукаша и между ними рождаются чувства.

В мультфильме отсутствуют некоторые персонажи из оригинального творчества Леси Украинки, такие как мама Лукаша, Перелесник и Потерчат. Вместо этого появились новые персонажи, такие как жабокиц Квусь, леший Гук, собачка Лукаша Шусть, рысенок и множество других лесных существ.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер