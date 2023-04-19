За период с 10 по 16 апреля больше всего просматривали ленту "Семь королей должны умереть" и сериал "Ссора". Выбирайте фильм или шоу вечером и наслаждайтесь мощной игрой актеров и сюжетом.

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Самые популярные фильмы Netflix

"Семь королей должны умереть" занимает первую позицию среди всех проектов Netflix за прошедшую неделю. Это исторический фильм, спинофоф сериала "Последнее королевство". Действие проекта разворачивается в раннесредневековой Англии, а его главный герой – знатный сакс Утред Беббанбургский, воспитавшийся на попечении норвежского ярла. Фильм "Последнее королевство" был снят по мотивам романов Бернарда Корнуэлла, в которых упоминается несбывшееся пророчество о гибели семи королей из-за злой колдуньи.

"Семь королей должны умереть": смотрите трейлер

Больше популярных проектов

"Чупа", 2023 год; "Загадочное убийство 2", 2023 год; "Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год; "Королевство", 2007 год; "Наконец-то дома", 2015 год; "Загадочное убийство", 2019 год; "Лютер: Солнце в упадке", 2023 год; "Красное сообщение", 2021 год.

Самые популярные фильмы Netflix / Netflix

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Самые популярные сериалы Netflix

Больше всего просмотров среди украинцев имеет смешной и дерзкий сериал режиссера Ли Сон Джина "Ссора". Он рассказывает историю инцидента дорожной ярости между двумя незнакомцами – неудачным подрядчиком и нереализованной предпринимательницей. Это вызывает вражду, обнаруживающую их более темные стороны.

Описание серий:

Птицы не поют, они кричат от боли

Схватка с агрессивным водителем вызывает в Дэнни гнев и приводит к напряженной погоне по городу. Неожиданный гость Эми производит незабываемое впечатление.

Радость жизни

Разъяренная Эми находит новую цель, когда ее, казалось бы, идеальный брак трещит по швам. Дэнни пытается найти новые идеи для упадочного семейного бизнеса.

Во мне живет плач

Дэнни переживает катарсис в присутствии бывшей возлюбленной. Отношения Эми с Джорджем терпят очередную неудачу. Мошенничество заходит слишком далеко.

Ты можешь иметь все, только не одновременно

Будущее Эми висит на волоске. Она отправляется работать в Лас-Вегас, а пораженный Пол и раздраженный Дэнни безумно бросаются в погоню.

Тайная внутренняя сущность

Джордж находит нового друга, а Дэнни предлагает опасный план. Эми соглашается на свидание, а Наоми действует интуитивно.

Мы рисуем магический круг

Острые комментарии Фуми и вмешательства Наоми доводят Эми и Джорджа до предела. Айзек пытается спастись от неприятностей, а Дэнни получает неожиданное предложение.

Клетка пошла на поиски птички

В жизни Эми и Дэнни происходят положительные изменения, но давние тайны и эмоциональные проблемы заставляют их столкнуться с тяжелой правдой.

Драма оригинального выбора

Мучительные воспоминания о молодости заставляют Эми разбираться с семейными и супружескими проблемами. Дэнни придумывает сложную ложь, через которую оказывается на опасном пути.

Великий творец

Страх Дэнни превращается в панику, когда возникают новые кризисы. Готова ко всему, чтобы защитить Джун, Эми разрабатывает опасный план.

Фантазия о свете

В результате своих действий Дэнни и Эми оказываются в сюрреалистической ситуации, которая станет испытанием их понимания действительности.

"Ссора": смотрите трейлер

Больше популярных проектов

"Одержимость", 1 сезон; "За океан", 1 сезон; "Поймать Кайдаша", 1 сезон; "Тень и кость", 2 сезон; "Ночной агент", 1 сезон; "Венздей", 1 сезон; "И будут люди", 1 сезон; "Секс/Жизнь", 1 сезон; "Казаки. Абсолютно лживая история", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix/Netflix