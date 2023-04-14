В этом списке вы найдете фильмы разных жанров: драмы, комедии и другие. Каждая из этих лент произведет на вас незабываемые впечатления и поможет забыть о ежедневном рутинном стрессе.

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"Серьезный человек"

"Серьезный человек" – черная комедия братьев Коэн. Фильм рассказывает о Ларри Гопнике, профессоре еврейского колледжа на Среднем Западе в 1967 году. Жизнь главного героя разрушается, когда его жена хочет развода, а дети воруют деньги из его кошелька. Брат Ларри поселился у него на неограниченный срок, но проводит большинство времени в туалете, раздражающем других жильцов дома. Все это усиливается враждебными анонимными записками, угрожающими работе профессора, а также шантажом студента-выпускника, требующего необходимую оценку.

"Серьезный человек" 2009: смотрите трейлер

"Величайший шоумен"

Фильм "Величайший шоумен" рассказывает историю Финеаса Барнума – фантастического мечтателя, никогда не отступающего перед трудностями. Сызмальства он боролся за свое будущее, а когда компания, где он работал, обанкротилась, мужчина решил быстро и эффективно начать свой бизнес. Идея пришла к нему во время игры с дочками, где он понял, что всем людям не хватает настоящего зрелищного шоу. Так он подарил зрителям то, чего им не хватало. Лента покажет не только взлеты, но и падение легендарного Финеаса Барнума

"Величайший шоумен" 2017: смотрите трейлер

"Джой"

Биографическая драма "Джой" рассказывает о сильной женщине, борющейся за свое будущее. Американская домохозяйка Джой Мангано решила не оставаться в декрете и посвятить свое время бизнесу, которое помогло ей построить собственную империю на рынке.

Все началось с того, что убирая собственный дом, Джой придумала швабру, значительно облегчавшую ее работу. Это стало началом ее пути, имевшего как успехи, так и поражения. Однако главной чертой характера главной героини является целеустремленность. Вне зависимости от того, какие препятствия она встречает, Джой уверенно отстаивает свое дело.

Этот фильм показывает, что все возможное в жизни, если очень захотеть.

"Джой" 2015: смотрите трейлер

"Человек, который изменил все"

Биографическая драма о генеральном менеджере Оклендской бейсбольной команды расскажет, как добиться конкурентоспособности, даже если финансовые возможности ограничены. В бизнесе, как и в спорте, можно достичь удивительных результатов, только преодолев страх, апатию и давление внешнего рынка.

"Человек, который изменил все" 2011: смотрите трейлер

"Начни сначала"

Фильм о талантливой и харизматичной Майе, которая заставит зрителей смеяться, плакать и не сдаваться вопреки всему. Когда Майя уже не надеялась, что ее мечты сбудутся, она случайно получает работу в крупной корпорации. Теперь у женщины есть шанс доказать всем, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.

"Начни сначала": смотрите трейлер