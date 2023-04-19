Сьогодні ми розкажемо про 8 найкращих екранізацій українських творів, які варто побачити кожному шанувальнику культури та кіно. Кожен з цих фільмів пропонує свій унікальний погляд на традиції України та історію.

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Найкращі українські екранізації за останні 5 років

"Дике поле"

Рік виходу: 2018

Жанр: історична драма

У ролях: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Георгій Поволоцький, Євгенія Муц, Ігор Портянко

Гостросюжетний фільм зняли за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана. За сюжетом, Герман повертається до рідного Старобільська, що на Донбасі. Та його візит був вимушений: старший брат безслідно зник, а на сімейний бізнес – стару бензоколонку – зазіхають ті, хто захоплює шматок за шматком землю. Тому Герману доводиться вступати у боротьбу.

"Дике поле": дивіться трейлер

"Позивний "Бандерас"

Рік виходу: 2018

Жанр: військовий детектив

У ролях: Олег Шульга, Сергій Лефор, Антон Андрющенко, Володимир Романко, Олег Онещак, Олег Волощенко, Олег Власов

Фільм художній, але видається документальним. Він "живий" і від того цінний для історії артефакт. А все чому? Бо в основі – бойові щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО 93-ї бригади. Сценарій за свідченнями бійців написали Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. За цією історією також створили й однойменну книгу.

"Позивний "Бандерас": дивіться трейлер

"Чорний ворон"

Рік виходу: 2019

Жанр: історична драма

У ролях: Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Азізбек Абдурашидов, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Наталія Сумська

Історична драма була знята на основі книги Василя Шкляра "Чорний ворон". Головний герой – офіцер армії УНР Іван, якого часто кличуть Вороном. Він прагне почати нове життя з вагітною дружиною, тому переїжджає з нею на хутір недалеко від міста Кам'янка. Однак вже на вокзалі подружжя розуміє, що втекти від війни їм не вдасться: до міста прибув цілий полк на чолі з чекістом Євдокімовим. Він ув'язнює батька Івана та намагається змусити чоловіка бути шпигуном серед повстанців. Перед Вороном вибір – терпіти ганьбу і насильство заради ілюзії миру, чи самому приєднатися до повстанців.

"Чорний ворон": дивіться трейлер

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"Віддана"

Рік виходу: 2020

Жанр: драма, мелодрама, історичний, фентезі

У ролях: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Події у фільмі розгортаються у 19 столітті на Івано-Франківщині. Одного дня в пожежі лікар Ангер втрачає дружину, але йому вдається врятувати свою доньку Аделю та дочку їхньої служниці – Стефанію. Все дитинство та юність дівчата були разом, та все змінюється, коли стає не зрозуміло, хто вони одна одній: подруги та сестри чи господиня і служниця.

Стрічка "Віддана" стала екранізацією книги Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

"Віддана": дивіться трейлер

"Спіймати Кайдаша"

Рік виходу: 2020

Жанр: комедія

У ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юлія Врублєвська

Комедійний серіал зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сімя". Автори телепроєкту показали сучасних Кайдашів, зобразивши їхнє життя з 2005 до 2014 років. Тут можна побачити блискучий український гумор, побут села та, звісно, ж одвічну проблему батьків та дітей.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер

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"Захар Беркут"

Рік виходу: 2019

Жанр: історичний екшн

У ролях: Роберт Патрік, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл

Це неперевершена екранізація повісті Івана Франка. До створення фільму долучились не тільки українські зірки кіно, але й голлівудські.

За сюжетом, монгольська орда поступово загарбує карпатські села, забираючи з собою полонених. Та на одному перевалі двоє місцевих мисливців звільняють бранців з ворожого табору. Розлючений хан готовий знищити всі поселення. Та він не знає, що боротись йому доведеться проти Захара Беркута.

"Захар Беркут": дивіться трейлер

"Максим Оса та золото Песиголовця"

Рік виходу: 2022

Жанр: історичний детектив

У ролях: Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко, Володимир Гурін, Сергій Деньга, Альбіна Корж, Анастасія Михальчук

Фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" режисера Мирослава Латика знятий за мотивами однойменного коміксу Ігора Баранька.

Події фільму зображають 1636 рік. За сюжетом польський король сплачує данину козакам, аби запобігти повстанню. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з 5 братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу.

"Максим Оса та золото Песиголовця": дивіться трейлер

"Мавка. Лісова пісня"

Рік виходу: 2023

Жанр: фентезі, комедія

Зірки озвучування: Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Олег Михайлюта, Олена Кравець, Сергій Притула, Наталія Сумська, «ДахаБраха», Михайло Хома, Юлія Саніна та інші

У фільмі зображено взаємини між духами лісу та людьми. Основна героїня – Мавка, яка належить до лісових мешканців. Вона є доброю та наївною і прокидається весною, щоб збудити інших духів. Музикант Лукаш вирушає до таємничого та забороненого лісу, щоб знайти дерево життя, яке може вилікувати його хворого дядька Лева за пропозицією жорстокої Килини. Однак Килина насправді має плани використати живильну силу дерева для своїх особистих потреб і отримати вічну молодість. Мавка захоплюється музичним талантом Лукаша і між ними народжуються почуття.

У мультфільмі відсутні деякі персонажі з оригінальної творчості Лесі Українки, такі як мати Лукаша, Перелесник та Потерчат. Замість цього з'явилися нові персонажі, такі як жабокиць Квусь, лісовик Гук, песик Лукаша Шусть, рисеня та безліч інших лісових істот.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер