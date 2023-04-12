MEGOGO разом з 24 Каналом зібрали документальні фільми, в основі яких російсько-українська війна, життя цивільних та військових. І, звичайно, – спільна жага до перемоги над ворогом.

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8 документальних фільмів про війну

"Воїни"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний фільм, знятий власною студією MEGOGO ORIGINALS. Проєкт складається з 6 частин та розповідає про військових, які до 24 лютого мали цивільні професії, а після — опанували бойову справу. Серед героїв:

IT Project Manager з позивним "Армор",

стоматолог Андрій Турків,

засновник "Культурних сил України", військовослужбовець Коля Сєрга,

підприємець Олександр Гуц з позивним "Балу",

художник-постановник Денис Власенко.

"Воїни": дивіться тизер

"Форпост Ірпінь"

Де дивитися: MEGOGO

Фільм знято на основі книги "Битва за Ірпінь" Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму. Основою фільму стали події лютого – березня 2022 року, зняті на мобільні телефони очевидцями.



Кадр з фільму "Форпост Ірпінь" / Скриншот

"ПАТРІОТ: війна в Україні"

Де дивитися: MEGOGO

Військовий документальний фільм про життя добровольців з 43 батальйону "Патріот", які роками боронять Україну на передовій. Стосунки з побратимами, історії з життя та війна без прикрас. Це прониклива історія без крові, але зі всім жахом війни.

"ПАТРІОТ: війна в Україні": дивіться відео

"Під захистом України"

Де дивитися: MEGOGO

У фільм, орієнтований для міжнародного глядача, увійшли зйомки команди "Назустріч сонцю" у перший рік війни. Стрічка розповідає про українців: сильних, сміливих, незламних та непереможних.

"Під захистом України": дивіться фільм

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"Сильні, як земля"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний проєкт про героїв тилу, які попри війну творять життя країни. Тут війна показана не через призму болю та страждання, а через відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах війни.

"Сильні, як земля": дивіться тизер

"Маріуполь. Хроніки пекла"

Де дивитися: MEGOGO

Розповідь про життя у місті з перших днів повномасштабної війни й до початку квітня 2022 року. У стрічці зібрані документальні кадри та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.

"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться трейлер

"Ти в ЗСУ"

Де дивитися: MEGOGO

Проєкт розповідає про життя та професійні будні бійців елітного підрозділу. Військові вирушають на такі місії, про які, можливо, всі дізнаються через довгі роки.

"Ти в ЗСУ": дивіться тизер

"Ефект присутності"

Де дивитися: MEGOGO

Документальний фільм "Ефект присутності", присвячений журналісту та командиру спецпідрозділу ГУР Олексію Чубашеву. Стрічка розповідає про роботу журналістів Військового телебачення України в умовах повномасштабного вторгнення росіян.

"Ефект присутності": дивіться трейлер