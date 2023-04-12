MEGOGO разом з 24 Каналом зібрали документальні фільми, в основі яких російсько-українська війна, життя цивільних та військових. І, звичайно, – спільна жага до перемоги над ворогом.
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8 документальних фільмів про війну
"Воїни"
Де дивитися: MEGOGO
Документальний фільм, знятий власною студією MEGOGO ORIGINALS. Проєкт складається з 6 частин та розповідає про військових, які до 24 лютого мали цивільні професії, а після — опанували бойову справу. Серед героїв:
- IT Project Manager з позивним "Армор",
- стоматолог Андрій Турків,
- засновник "Культурних сил України", військовослужбовець Коля Сєрга,
- підприємець Олександр Гуц з позивним "Балу",
- художник-постановник Денис Власенко.
"Воїни": дивіться тизер
"Форпост Ірпінь"
Де дивитися: MEGOGO
Фільм знято на основі книги "Битва за Ірпінь" Петра Щербини, який виступив продюсером та керівником авторської групи фільму. Основою фільму стали події лютого – березня 2022 року, зняті на мобільні телефони очевидцями.
Кадр з фільму "Форпост Ірпінь" / Скриншот
"ПАТРІОТ: війна в Україні"
Де дивитися: MEGOGO
Військовий документальний фільм про життя добровольців з 43 батальйону "Патріот", які роками боронять Україну на передовій. Стосунки з побратимами, історії з життя та війна без прикрас. Це прониклива історія без крові, але зі всім жахом війни.
"ПАТРІОТ: війна в Україні": дивіться відео
"Під захистом України"
Де дивитися: MEGOGO
У фільм, орієнтований для міжнародного глядача, увійшли зйомки команди "Назустріч сонцю" у перший рік війни. Стрічка розповідає про українців: сильних, сміливих, незламних та непереможних.
"Під захистом України": дивіться фільм
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"Сильні, як земля"
Де дивитися: MEGOGO
Документальний проєкт про героїв тилу, які попри війну творять життя країни. Тут війна показана не через призму болю та страждання, а через відродження людської сили, гідності та відбудови в умовах війни.
"Сильні, як земля": дивіться тизер
"Маріуполь. Хроніки пекла"
Де дивитися: MEGOGO
Розповідь про життя у місті з перших днів повномасштабної війни й до початку квітня 2022 року. У стрічці зібрані документальні кадри та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.
"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться трейлер
"Ти в ЗСУ"
Де дивитися: MEGOGO
Проєкт розповідає про життя та професійні будні бійців елітного підрозділу. Військові вирушають на такі місії, про які, можливо, всі дізнаються через довгі роки.
"Ти в ЗСУ": дивіться тизер
"Ефект присутності"
Де дивитися: MEGOGO
Документальний фільм "Ефект присутності", присвячений журналісту та командиру спецпідрозділу ГУР Олексію Чубашеву. Стрічка розповідає про роботу журналістів Військового телебачення України в умовах повномасштабного вторгнення росіян.
"Ефект присутності": дивіться трейлер