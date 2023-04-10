Режисером воєнної драми став член Української кіноакадемії Максим Наконечний. Для нього це перший ігровий фільм, який він успішно представив на Каннському кінофестивалі в травні 2022 року.

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Рецензія на воєнну драму Максима Наконечного "Бачення метелика"

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У фільмі "Бачення метелика" йдеться про звільнену з полону жінку-військову — аеророзвідницю Лілю. Під час ув’язнення її зґвалтували російські військові.

Повернувшись додому, вона зіштовхується зі чималими проблемами. Там на неї чекала любляча мати та чоловік Тоха. Він є ветераном війни, за сюжетом, приєднується до праворадикального руху й бере участь у знищенні ромського поселення під Києвом.

Дізнавшись про дитину, Тоха, буквально, втрачає здоровий глузд. Він наполягає Лілі зробити аборт, але жінка обирає інший шлях. До того ж Тоха не витримує тиску, коли проросійський блогер викладає на ютуб відео, як тільки дізнається про вагітність Лілії.

Тоха у фільмі "Бачення метелика" / "Артхаус трафік"

Замість того, щоб знайти спокій та підтримку, Лілія потрапляє в середину політичної та соціальної боротьби, яка несподівано для неї стає особистою. Фільм показує, як війна впливає на життя простих людей. Але в жодному разі ви не вийдете після нього з депресивними настроями та гнітючим посмаком. Так, він жорсткий і правдивий, але водночас світлий, з надією на майбутнє.

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Він зачіпає за душу. Особливо, коли ми бачимо, як Ліля, яка не може заснути щовечора, бачить пікселізовані видіння. У них фігурує волохатий гігантський метелик, який махає крилами та підіймається в повітря. Спогади героїні повертають її в моменти тортур, але обличчя злочинців залишаються прихованими. Втім, "Метелик" — це позивний головної героїні.

Найболючіший кадр головної героїні у фільмі / "Артхаус трафік"

Лілія в драмі "Бачення метелика" — сильна та, попри все, незалежна. Вона не хоче говорити про зґвалтування, але все ж за порадами подруги, звертається за психологічною допомогою. Яким буде фінал стрічки — ми не розповідатимемо, але ви точно будете вражені.

З однієї сторони, це жорстка історія, від якої моментами хочеться відвернутися, а з іншої — вона настільки правдиво показує нашу реальність, що, затамувавши подих, сидиш прикутим до крісла й намагається не пропустити кожної секунди "повернення" головної героїні.

"Бачення метелика": дивіться трейлер

Реакція глядачів на фільм

Для нас цей фільм, безперечно, 10 з 10. Наскільки фільм задовольнив очікування глядачів? Згідно з відгуками, які з’явилися в соцмережах за останні 4 дні, фільм вразив своїм глибоким сюжетом та дуже сильною грою акторів. Більшість глядачів підкреслює, що "Бачення метелика" — це не просто кіно, а насичений емоціями та пронизаний реальністю твір, який залишається в пам’яті на довгий час.

"З 20-ї хвилини в мене безконтрольно почали текти сльози, пізніше я пояснював дружині, що це було не просто співпереживання героїні… Було боляче за всіх нас. Мало яке кіно дає відчуття причетності, ідіть гляньте";

"Невимовно важко за те, про що зараз наше кіно. Невимовно радісно бачити, як росте нове покоління українських режисерів. Шлях який пройшла команда "Бачення метелика" до широкого екрана був важким до скреготу зубів. Тож обов‘язково сходіть і подивіться справжнє українське кіно";

"Коли Ліля на кріслі й кажуть, що не буде боляче й тут заходить анестезіолог і ти бачиш, що це чоловік і з першої секунди, до реакції Лілі, ти розумієш, що це пи*дець і зараз у неї буде тригер. І слова гінекологині "потерпи, я тебе так не обстежу";

"Це якісне, гарно зроблене кіно. І, на жаль, ще й дуже актуальне. І це не тільки про репрезентацію жінок на війні, скоріш про можливість адаптації після повернення для всіх";

"Моя рецензія — це ти 107 хвилин сидиш зі стиснутим серцем, яке стає ще важчим і важчим, і коли сподіваєшся, що ось-ось стане краще, стає лише гірше. Не можеш плакати";

"Підіть при нагоді на фільм та підтримайте їхній збір на метеликів".

Нагадаємо, VETERANKA, мережа кінотеатрів Multiplex та команда фільму "Бачення метелика" розпочали благодійний збір коштів на дрони для аеророзвідниць. Мета акції — зібрати 200 тисяч гривень на 3 квадрокоптери. Долучитися до збору можна тут.