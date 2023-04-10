Режиссером военной драмы стал член Украинской киноакадемии Максим Наконечный. Для него это первый игровой фильм, который он успешно представил на Каннском кинофестивале в мае 2022 года.

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Рецензия на военную драму Максима Наконечного "Видение бабочки"

Внимание! Дальше могут быть спойлеры.

В фильме "Видение бабочки" говорится об освобожденной из плена женщине-военной — аэроразведчице Лиле. Во время заключения ее изнасиловали русские военные.

Вернувшись домой, она сталкивается с большими проблемами. Там ее ждала любящая мать и муж Тоха. Он является ветераном войны, по сюжету присоединяется к праворадикальному движению и участвует в уничтожении ромского поселения под Киевом.

Узнав о ребенке, Тоха, буквально, теряет здравый смысл. Он настаивает Лили сделать аборт, но женщина выбирает другой путь. К тому же Тоха не выдерживает давления, когда пророссийский блогер выкладывает на ютуб видео, как только узнает о беременности Лилии.

Тоха в фильме "Видение бабочки" / "Артхаус трафик"

Вместо того чтобы обрести покой и поддержку, Лилия попадает внутрь политической и социальной борьбы, которая неожиданно для нее становится личной. Фильм показывает, как война влияет на жизнь простых людей. Но ни в коем случае вы не выйдете после него с депрессивными настроениями и удручающим привкусом. Да, он жесток и правдив, но в то же время светлый, с надеждой на будущее.

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Он задевает душу. Особенно когда мы видим, как Лиля, которая не может заснуть каждый вечер, видит пикселизированные видения. В них фигурирует мохнатая гигантская бабочка, которая машет крыльями и поднимается в воздух. Воспоминания героини возвращают ее в моменты пыток, но лица преступников остаются скрытыми. Впрочем, "Бабочка" – это позывной главной героини.

Самый болезненный кадр главной героини в фильме / "Артхаус трафик"

Лилия в драме "Видение бабочки" — сильная и, несмотря ни на что, независимая. Она не хочет говорить об изнасиловании, но все же за советами подруги, обращается за психологической помощью. Каким будет финал ленты — мы не будем рассказывать, но вы точно поразитесь.

С одной стороны, это жесткая история, от которой моментами хочется отвернуться, а с другой — она настолько правдиво показывает нашу реальность, что, затаив дыхание, сидишь прикованным к креслу и старается не пропустить каждую секунду "возвращения" главной героини.

"Видение бабочки": смотрите трейлер

Реакция зрителей на фильм

Для нас этот фильм, безусловно, 10 из 10. Насколько фильм удовлетворил ожидания зрителей? Согласно отзывам, появившимся в соцсетях за последние 4 дня, фильм поразил своим глубоким сюжетом и очень сильной игрой актеров. Большинство зрителей подчеркивают, что "Видение бабочки" – это не просто кино, а насыщенное эмоциями и пронизанное реальностью произведение, которое остается в памяти на долгое время.

"С 20-й минуты у меня бесконтрольно начали течь слезы, позже я объяснял жене, что это было не просто сопереживание героини... Было больно всех нас. Мало какое кино дает ощущение причастности, идите взгляните";

"Невероятно трудно за то, о чем сейчас наше кино. Невероятно радостно видеть, как растет новое поколение украинских режиссеров. Путь, который прошла команда "Видение бабочки" к широкому экрану, был тяжелым до скрежета зубов. Поэтому обязательно сходите и посмотрите настоящее украинское кино" ";

"Когда Лиля на кресле и говорят, что не будет больно и здесь заходит анестезиолог и ты видишь, что это мужчина и с первой секунды, до реакции Лили, ты понимаешь, что это пи*дец и сейчас у нее будет триггер. И слова гинекологии "потерпи, я тебя так не обследую";

"Это качественное, хорошо сделанное кино. И, к сожалению, еще и очень актуальное. И это не только о репрезентации женщин на войне, скорее о возможности адаптации после возвращения для всех";

"Моя рецензия – это ты 107 минут сидишь со сжатым сердцем, которое становится еще тяжелее и тяжелее, и когда надеешься, что вот-вот станет лучше, становится только хуже. Не можешь плакать";

"Пойдите по случаю на фильм и поддержите их сбор на бабочек".

Напомним, VETERANKA, сеть кинотеатров Multiplex и команда фильма "Видение бабочки" начали благотворительный сбор средств на дроны для аэроразведчиц. Цель акции — собрать 200 тысяч гривен на 3 квадрокоптера. Присоединиться к сбору можно здесь.