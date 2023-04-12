MEGOGO вместе с 24 Каналом собрали документальные фильмы, в основе которых российско-украинская война, жизнь гражданских и военных. И, конечно, – общая жажда победы над врагом.
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8 документальных фильмов о войне
"Воины"
Где смотреть: MEGOGO
Документальный фильм, снятый собственной студией MEGOGO ORIGINALS. Проект состоит из 6 частей и рассказывает о военных, которые до 24 февраля имели гражданские профессии, а после — овладели боевым делом. Среди героев:
- IT Project Manager с позывным "Армором",
- стоматолог Андрей Турков,
- основатель "Культурных сил Украины", военнослужащий Коля Серга,
- предприниматель Александр Гуц с позывным "Балом",
- художник-постановщик Денис Власенко.
"Воины": смотрите тизер
"Форпост Ирпень"
Где смотреть: MEGOGO
Фильм снят на основе книги "Битва за Ирпень" Петра Щербины, выступившего продюсером и руководителем авторской группы фильма. Основой фильма стали события февраля – марта 2022, снятые на мобильные телефоны очевидцами.
Кадр из фильма "Форпост Ирпень" / Скриншот
"ПАТРИОТ: война в Украине"
Где смотреть: MEGOGO
Военный документальный фильм о жизни добровольцев из 43 батальона "Патриот", годами защищающих Украину на передовой. Отношения с собратьями, истории жизни и война без украшений. Это проникновенная история без крови, но со всем ужасом войны.
"ПАТРИОТ: война в Украине": смотрите видео
"Под защитой Украины"
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В фильм, ориентированный на международного зрителя, вошли съемки команды "Навстречу солнцу" в первый год войны. Лента рассказывает об украинцах: сильных, смелых, несгибаемых и непобедимых.
"Под защитой Украины": смотрите фильм
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"Сильные, как земля"
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Документальный проект о героях тыла, которые, несмотря на войну, творят жизнь страны. Здесь война показана не через призму боли и страдания, а через возрождение человеческой силы, достоинства и восстановления в условиях войны.
"Сильные, как земля": смотрите тизер
"Мариуполь. Хроники ада"
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Рассказ о жизни в городе с первых дней полномасштабной войны до начала апреля 2022 года. В ленте собраны документальные кадры и интервью людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя.
"Мариуполь. Хроники ада": смотрите трейлер
"Ты в ВСУ"
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Проект рассказывает о жизни и профессиональных буднях бойцов элитного подразделения. Военные отправляются на такие миссии, о которых, возможно, все узнают спустя долгие годы.
"Ты в ВСУ": смотрите тизер
"Эффект присутствия"
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Документальный фильм "Эффект присутствия", посвященный журналисту и командиру спецподразделения ГУР Алексею Чубашеву. Лента рассказывает о работе журналистов Военного телевидения Украины в условиях полномасштабного вторжения россиян.
"Эффект присутствия": смотрите трейлер