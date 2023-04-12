MEGOGO вместе с 24 Каналом собрали документальные фильмы, в основе которых российско-украинская война, жизнь гражданских и военных. И, конечно, – общая жажда победы над врагом.

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8 документальных фильмов о войне

"Воины"

Где смотреть: MEGOGO

Документальный фильм, снятый собственной студией MEGOGO ORIGINALS. Проект состоит из 6 частей и рассказывает о военных, которые до 24 февраля имели гражданские профессии, а после — овладели боевым делом. Среди героев:

IT Project Manager с позывным "Армором",

стоматолог Андрей Турков,

основатель "Культурных сил Украины", военнослужащий Коля Серга,

предприниматель Александр Гуц с позывным "Балом",

художник-постановщик Денис Власенко.

"Воины": смотрите тизер

"Форпост Ирпень"

Где смотреть: MEGOGO

Фильм снят на основе книги "Битва за Ирпень" Петра Щербины, выступившего продюсером и руководителем авторской группы фильма. Основой фильма стали события февраля – марта 2022, снятые на мобильные телефоны очевидцами.



Кадр из фильма "Форпост Ирпень" / Скриншот

"ПАТРИОТ: война в Украине"

Где смотреть: MEGOGO

Военный документальный фильм о жизни добровольцев из 43 батальона "Патриот", годами защищающих Украину на передовой. Отношения с собратьями, истории жизни и война без украшений. Это проникновенная история без крови, но со всем ужасом войны.

"ПАТРИОТ: война в Украине": смотрите видео

"Под защитой Украины"

Где смотреть: MEGOGO

В фильм, ориентированный на международного зрителя, вошли съемки команды "Навстречу солнцу" в первый год войны. Лента рассказывает об украинцах: сильных, смелых, несгибаемых и непобедимых.

"Под защитой Украины": смотрите фильм

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"Сильные, как земля"

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Документальный проект о героях тыла, которые, несмотря на войну, творят жизнь страны. Здесь война показана не через призму боли и страдания, а через возрождение человеческой силы, достоинства и восстановления в условиях войны.

"Сильные, как земля": смотрите тизер

"Мариуполь. Хроники ада"

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Рассказ о жизни в городе с первых дней полномасштабной войны до начала апреля 2022 года. В ленте собраны документальные кадры и интервью людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя.

"Мариуполь. Хроники ада": смотрите трейлер

"Ты в ВСУ"

Где смотреть: MEGOGO

Проект рассказывает о жизни и профессиональных буднях бойцов элитного подразделения. Военные отправляются на такие миссии, о которых, возможно, все узнают спустя долгие годы.

"Ты в ВСУ": смотрите тизер

"Эффект присутствия"

Где смотреть: MEGOGO

Документальный фильм "Эффект присутствия", посвященный журналисту и командиру спецподразделения ГУР Алексею Чубашеву. Лента рассказывает о работе журналистов Военного телевидения Украины в условиях полномасштабного вторжения россиян.

"Эффект присутствия": смотрите трейлер