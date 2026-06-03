В Украине выйдет новый документальный фильм о легендарном Кузьме Скрябине

В последнее время музыкальные документалки набирают все большую популярность среди зрителей. В частности, в последние годы немало украинских киноманов пересмотрели ленты о Назарии Яремчуке и группе "Океан Эльзы".

А теперь продолжается работа над фильмом о легендарном Кузьме Скрябине. В материале 24 Канала расскажем, когда планируется премьера ленты и что о ней известно на данный момент.

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Когда премьера фильма "Кузьма: Страшно веселый"?

Премьера фильма "Кузьма: Страшно веселый" состоится 13 августа 2026 года во всех кинотеатрах Украины. Над лентой работает украинская студия Knife Films, которая также создала фильм "Яремчук. Несравненный мир красоты". Режиссером проекта стал Артем Григорян, а продюсером – Максим Сердюк.

Известно, что лента будет состоять из архивных материалов, домашних видео, кадров из интервью и концертных записей. Лента проведет зрителя путем Кузьмы – от парня из Новояворовска до иконы украинской поп-культуры.

"Кузьма: Страшно веселый": смотрите тизер онлайн

Это фильм о свободе, боль и любовь к людям, что звучали в каждом его слове. Фильм исследует Кузьму как фигуру культурной памяти, которая и через десятилетия после отсутствия остается живой и влиятельной.

Люди соскучились по Кузьме – по живому контенту с ним. И это, по сути, первый настолько большой и целостный материал с ним за более чем десять лет после его отсутствия,

– говорит режиссер фильма Артем Григорян.

Авторы называют проект экспериментальным, ведь это не будет традиционная телевизионная документалистика. Для этого команда KNIFE! Films нашла и обработала более 400 часов видео- и аудиоматериалов и более 22 000 фотографий. Именно благодаря этому Кузьма рассказывает собственную историю.

Это история, которую Кузьма рассказывает сам,

– рассказал продюсер Максим Сердюк в подкасте "Звучит!".



Фильм "Кузьма: Страшно веселый" / Фото Пресс-служба

Такой фильм поклонники творчества Кузьмы ждали уже давно. Украинцы отреагировали на эту новость и активно оставляют комментарии под заметкой, признаваясь, что с нетерпением ждут премьеры.

Какой еще фильм о Скрябине должен увидеть каждый?

Пока вы в ожидании документальной кинопремьеры, можете посмотреть фильм украинского режиссера Ольги Ряшиной, снятый по мотивам одноименной повести музыканта Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин". Премьера ленты состоялась 14 марта 2024 года.

Фильм изрядно полюбился украинским зрителям, ведь соединил в себе комедию, приключения, дружбу и любовь. В центре сюжета – молодой музыкант по прозвищу Кузьма. Он покупает старенькую "Победу" и отправляется на ней в Берлин, где планирует обменять авто на шестисотый мерседес.

"Я "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, лента наполнена любимыми песнями миллионов слушателей. Съемки фильма проходили во Львове, Киеве и Берлине. Поэтому выбирайте эту ленту для просмотра и наслаждайтесь ее атмосферой и ностальгическим настроением.