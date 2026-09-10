В дом Тарантино пытались проникнуть через окно: что известно об инциденте

Похоже, у Квентина Тарантино появился сюжет для нового фильма –, правда, на этот раз без его сценария. В среду днем в полицию поступил вызов по поводу подозрительного мужчины, который пытался проникнуть в поместье режиссера в Голливудских холмах.

Как сообщает thenews, по данным правоохранительных органов, неизвестного заметили возле дома на Woodrow Wilson Drive. Описание в полиции получилось почти кинематографическим: мужчина возрастом около 35 лет, худощавого телосложения, в черной кофте с длинными рукавами и черных штанах.

И все это – в день, когда температура в Лос-Анджелесе достигала около 100 градусов по Фаренгейту, то есть примерно 38 градусов по Цельсию.



Квентин Тарантино / Фото из инстаграма



По информации источников, знакомых с ходом расследования, но не имеющих права публично его комментировать, в доме в этот момент находились люди. Подозреваемый якобы пытался проникнуть внутрь через окно на втором этаже трехэтажного дома.

Однако к приезду полиции мужчина уже успел скрыться. Также полиция не подтвердила, был ли сам Тарантино дома во время инцидента.

У Тарантино это уже не первый раз

Для режиссера, подарившего миру "Криминальное чтиво", "Джеки Браун" и "Однажды в… Голливуде", тема нежелательных гостей – к сожалению, не только материал для сценария.

В 2018 году Тарантино уже сталкивался с грабителями в своем доме. По информации, режиссер проснулся посреди ночи и обнаружил двух мужчин в своем доме.

Тарантино, судя по сообщениям, вступил с ними в конфликт. В итоге мужчины сбежали, но, как сообщалось, успели унести с собой ювелирные изделия и другие ценные вещи.

В то же время другая знаменитость может лишиться своего дорогостоящего дома, который буквально проваливается под землю.