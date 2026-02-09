Лариса Руснак откровенно призналась, почему не считает себя легендарной актрисой

Лариса Руснак – известная украинская актриса, звезда сериала "Тихая Нава". Она имеет невероятный опыт в кино и на театральных сценах.

Но даже несмотря на это Лариса Руснак не готова называть себя легендарной. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.

Советуем С каким популярным фильмом сравнивают эротический триллер "Все оттенки соблазна"

Почему Лариса Руснак не называет себя легендарной актрисой?

Лариса Руснак, несмотря на свой многолетний опыт, многочисленные киноработы, награды и звания, не считает себя легендарной актрисой. Она признается, что совсем не чувствует этого статуса и даже не хочет его чувствовать.

Актриса вспомнила съемки сериала "Только любовь" в 2007 году, где играла жену Хостикоева. По ее словам, тогда актер в шутку заметил, что они с ней уже корифеи, однако она сразу дала понять, что не хочет слышать подобных формулировок.

Интервью Ларисы Руснак: смотрите видео онлайн

Говоря о своем внутреннем состоянии, Руснак отметила, что не может сказать, будто чувствует себя слишком молодой, но в то же время совсем не чувствует возраста. Она призналась, что не воспринимает это как стремление выглядеть инфантильно или доказывать что-то другим, однако внутренне чувствует в себе достаточно энергии и сил.

Актриса привела пример из спектакля "Кураж", где есть сложный и физически изнурительный номер с синхронным танцем большого количества актрис. Несмотря на то, что режиссер пытается ее беречь, она не чувствует усталости и готова работать дальше, пока это позволяет физическое состояние. По ее словам, внутренне она совсем не истощается и не может объяснить, откуда берет эту энергию, но ей в этом состоянии комфортно.

Что стоит знать о Ларисе Руснак?