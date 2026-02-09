Лариса Руснак відверто зізналась, чому не вважає себе легендарною акторкою

Лариса Руснак – відома українська акторка, зірка серіалу "Тиха Нава". Вона має неймовірний досвід у кіно та на театральних сценах.

Та навіть попри це Лариса Руснак не готова називати себе легендарною. Про це вона розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Радимо З яким популярним фільмом порівнюють еротичний трилер "Всі відтінки спокуси"

Чому Лариса Руснак не називає себе легендарною акторкою?

Лариса Руснак, попри свій багаторічний досвід, численні кінороботи, відзнаки та звання, не вважає себе легендарною акторкою. Вона зізнається, що зовсім не відчуває цього статусу і навіть не хоче його відчувати.

Акторка пригадала зйомки серіалу "Тільки кохання" у 2007 році, де грала дружину Хостікоєва. За її словами, тоді актор жартома зауважив, що вони з нею вже корифеї, однак вона одразу дала зрозуміти, що не хоче чути подібних формулювань.

Інтерв'ю Лариси Руснак: дивіться відео онлайн

Говорячи про свій внутрішній стан, Руснак зазначила, що не може сказати, ніби почувається надто молодою, але водночас зовсім не відчуває віку. Вона зізналася, що не сприймає це як прагнення виглядати інфантильно чи доводити щось іншим, однак внутрішньо відчуває в собі достатньо енергії та сил.

Акторка навела приклад зі спектаклю "Кураж", де є складний і фізично виснажливий номер із синхронним танцем великої кількості акторок. Попри те, що режисер намагається її берегти, вона не відчуває втоми й готова працювати далі, доки це дозволяє фізичний стан. За її словами, внутрішньо вона зовсім не виснажується й не може пояснити, звідки бере цю енергію, але їй у цьому стані комфортно.

Що варто знати про Ларису Руснак?