4 обладателя Оскара, которые имеют украинские корни

Некоторые выдающиеся таланты Украины так успешны в своем искусстве, что они стали лауреатами престижной премии Оскар. В нашей памяти остаются те, кто внес весомый вклад в кинематограф, среди которых актеры и инноваторы в области кинотехники.

Среди известных личностей Леонардо Ди Каприо, Пол Муни, Джек Паланс, Анатолий Кокуш. Читайте, что известно об украинском происхождении мировых знаменитостей на сайте 24 Канала.

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Обладатели Оскара с украинскими корнями

Леонардо Ди Каприо

В 2016 году Леонардо Ди Каприо признался, что его бабушка била из Одессы, а сам он считает себя "практически наполовину одесситом".

Сообщается, что бабушка Леонардо Ди Каприо, Елена Смирнова, ранее проживала в Одессе и в 1917 году эмигрировала в Германию, где вышла замуж, взяв фамилию Инденбиркен, а ее имя на немецком звучало как Хелен. В течение определенного времени актер считал, что у него есть русские корни, и этот факт часто используется пропагандистами для манипуляций.

Пол Муни

Актер является одним из выдающихся героев гангстерского кино в США в середине XX века. Главный персонаж оригинальной версии фильма "Лицо со шрамом" родился во Львове, а впоследствии его семья эмигрировала.

Пол Муни был шесть раз номинирован на Оскар и, наконец, получил статуэтку в 1937 году за свою роль в фильме "История Луи Пастера".

Джек Паланс

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Во время одной из церемоний вручения премии Оскар в 1992 году Джек Паланс шокировал всех собравшихся своим заявлением. Он получил награду за роль в комедии "Городские пижоны" и, выйдя на сцену, громко провозгласил, что на самом деле он украинцем и его имя – Владимир, а фамилия – Палагнюк.

Кроме того, актер решил продемонстрировать свою физическую форму, легко выполнив несколько отжиманий на одной руке, несмотря на свои 70 лет.

Анатолий Кокуш

Бывший работник студии имени Довженко Анатолий Кокуш получил две технические премии Оскар за свои инженерные разработки. Его операторские краны "Каскад" и "Авторобот" активно использовались во всем мире, помогая снимать качественные ленты.

Приблизительно 50 культовых фильмов Голливуда были сняты с помощью изделий Анатолия. Среди них: "Троя", "12 друзей Оушена" и "Титаник".