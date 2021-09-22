Леди Гага в образе Патриции Реджани: появились новые кадры из фильма "Дом Гуччи"

В сети на странице Film Updates в твиттере появились новые кадры из криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи". В частности можно разглядеть Леди Гагу в образе Патриции Реджани – Просматривайте фото ниже.

Украинская премьера картины запланирована на ноябрь 2021 года.

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Образ Леди Гаги в фильме"дом Гуччи"

Леди Гага в роли жены Маурицио Гуччи продолжает примерять самые изысканные наряды. Напомним, ранее мы видели популярную певицу и теперь актрису в роли Патриции в очень ярком наряде во время катания на лыжах в заснеженных горах Грессоне-Сен-Жан в Италии – в костюмах моды apres-ski 1980-х годов.

На новых снимках можно посмотреть на оскароносную Леди Гагу в свадебном платье с кружевом и в красном коктейльном платье.



Леди Гага в образе Патриции Реджани / Фото из твиттера Film Updates

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Леди Гага в образе Патриции Реджани / Фото из твиттера Film Updates

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Леди Гага в образе Патриции Реджани / Фото из твиттера Film Updates

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Леди Гага в образе Патриции Реджани / Фото из твиттера Film Updates

Что известно об экранизации скандальной истории

После того, как в начале 2021 года была опубликована первая фотография из "Дома Гуччи", Патриция Гуччи, правнучка основателя дома Гуччи, опубликовала заявление для Associated Press, в которой осуждала проект.

Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут идентичность семьи, чтобы получить прибыль, чтобы увеличить доход системы Голливуда... Наша семья имеет идентичность, конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем. Но есть предел, который нельзя переступить,

– заявила Патриция Гуччи.

Скотт создал "Дом Гуччи" при сотрудничестве с модным домом Гуччи, которым сама семья Гуччи не владеет с 1993 года. Дом моды предоставил продукции Скотта доступ к архивам гардероба для дизайна костюмов и реквизитов для фильма. Этот фильм – один из двух новых фильмов Скотта, которые выйдут этой осенью. Мировая премьера фильма Скотта "Последняя дуэль" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, а затем он дебютирует в кинотеатрах 15 октября. Адам Драйвер также играет главную роль в "Дуэли" вместе с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Джоди Комер.

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Актеры и роли драмы "Дом Гуччи" Ридли Скотта

Главную роль Леди Гуччи сыграет Леди Гага. Однако, были слухи, что ее может сыграть Анджелина Джоли;

Адам Драйвер сыграет Маурицио;

Джаред Лето перевоплотится в Паоло;

Аль Пачино станет Альдом;

Джереми Айронс сыграет роль Родольфо Гуччи;

Сальма Хайек появится в роли Пины Авриеммы, подруги и ясновидящей Патриции.

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