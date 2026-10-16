24 Канал подготовил подборку самых интересных романтических комедий, которые гарантированно подарят приятные эмоции и идеально дополнят ваш совместный вечер.

"Подстава" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,5

Двое измученных ассистентов, Харпер и Чарли, работают в одном офисном здании на очень требовательных руководителей, которые не оставляют им ни минуты свободного времени. Однажды герои понимают: чтобы получить шанс на нормальную жизнь, стоит свести своих боссов вместе. Так, молодые люди устраивают руководителям случайные встречи и романтические свидания, надеясь на их скорую свадьбу. Однако в процессе реализации этого замысла Харпер и Чарли не замечают, как сами начинают испытывать симпатию друг к другу.

"Подстава": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают великолепную химию между Зои Дойч и Гленом Пауэллом, а также остроумное переосмысление классических жанровых клише. В то же время киноэксперты критикуют картину за предсказуемый финал, отсутствие глубины в раскрытии второстепенных персонажей и несколько шаблонное развитие событий.

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"Ты – моё сомнение" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,7

Друзья детства Саша и Маркус потеряли связь на долгие 15 лет после одной неловкой ситуации в подростковом возрасте. Теперь Саша стала успешным шеф-поваром и возвращается в родной Сан-Франциско, где случайно встречает Маркуса, который до сих пор живет с отцом и играет в местной группе. Они вновь начинают общаться и одновременно пытаются восстановить прежнюю дружбу, несмотря на огромную пропасть в социальном статусе. Старые чувства неожиданно вспыхивают с новой силой и заставляют героев переосмыслить свою жизнь и истинные желания.

"Ты – моё сомнение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящий юмор Али Вонг и Рэндалла Парка, а также феноменальное эпизодическое камео Киану Ривза. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за медленный темп повествования во второй половине и некоторую затянутость хронометража.

"Всем парням, которых я любила раньше" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,0

Застенчивая старшеклассница Лара Джин хранит тайную коробку с письмами. Она писала их каждому парню, в которого когда-либо влюблялась. Девушка никогда не планировала отправлять эти послания, ведь использовала их лишь как способ выразить свои эмоции на бумаге. Однажды все ее тайные письма загадочным образом попадают к адресатам. Чтобы избежать неловкого разговора с одним из парней, Лара Джин заключает фиктивную сделку о фальшивых отношениях с самым популярным юношей школы.

"Всем парням, которых я любила раньше": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную искренность главной героини в исполнении Ланы Кондор и красивую визуальную эстетику кадра. Однако киноэксперты критикуют картину за чрезмерную идеализацию подростковой жизни и отсутствие серьезных драматических конфликтов.

"Пара на праздники" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,2

Слоун и Джексон ненавидят семейные праздники, ведь родственники постоянно донимают их вопросами об отсутствии пары и заставляют ходить на неловкие свидания вслепую. Главные герои договариваются стать фиктивными половинками друг для друга, чтобы спокойно посещать все семейные вечеринки в течение года. При этом пара устанавливает четкие правила: никакой романтики, никакого секса и исключительно дружеское общение. Однако чем больше времени они проводят вместе во время различных торжеств, тем труднее им скрывать настоящую взаимную симпатию.

"Пара на праздники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают веселую праздничную атмосферу, откровенный юмор и яркую харизму Эммы Робертс. Однако киноэксперты критикуют картину за чрезмерную вульгарность отдельных шуток и токсичное поведение второстепенных персонажей.

Кстати, на днях Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов в Украине за прошедшую неделю.