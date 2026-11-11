Чуть не лишился роли в "Титанике": как Леонардо Ди Каприо стал звездой Голливуда

24 Канал предлагает вспомнить, как Леонардо Ди Каприо получил роль Джека Доусона, почему он мог не сняться в "Титанике" и какие фильмы помогли ему превратиться из кумира миллионов в одного из самых признанных актеров современности.

Adv

популярные видео

Леонардо Ди Каприо мог не сыграть Джека в "Титанике"

Сегодня трудно представить "Титаник" без Леонардо Ди Каприо, однако во время кастинга актер едва не лишился возможности сыграть Джека Доусона. Дело в том, что сначала он не особо хотел проходить пробы.

Режиссер Джеймс Кэмерон уже рассматривал Ди Каприо на главную роль, но хотел увидеть его взаимодействие с Кейт Уинслет, которая претендовала на роль Роуз. Когда актер услышал, что ему придется читать сценарий перед камерой, он ответил, что не собирается этого делать.

Кэмерон не стал уговаривать будущую звезду и фактически дал понять: без проб роли не будет. В конце концов Леонардо согласился, а его игра настолько поразила режиссера, что тот не сомневался в своем выборе.

Реклама

Кадр из фильма "Титаник" / Фото IMDb

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Но это был не последний момент, когда Ди Каприо мог лишиться роли. Позже актер предложил добавить его персонажу некую травму или проблему из прошлого. Кэмерон объяснил, что у Джека не должно быть дополнительных драматических черт, потому что сыграть обычного, открытого и жизнерадостного парня без таких актерских "подпорок" – тоже серьезный вызов.

В конце концов Ди Каприо согласился с режиссером. В 1997 году "Титаник" вышел на большие экраны и превратил молодого актера в мировую знаменитость.

Кадр из фильма "Титаник" / Фото IMDb

От романтического героя до афериста и миллионера: как менялись роли Ди Каприо

После бешенной популярности "Титаника" актер мог бы и дальше сниматься в романтических историях. Однако его последующие работы продемонстрировали совершенно другую сторону таланта.

Одной из таких картин стала криминальная драма "Поймай меня, если сможешь" (2002). Ди Каприо сыграл Фрэнка Эбигнела – молодого мошенника, который выдавал себя за пилота, врача и юриста и годами обманывал банки. Его экранным партнером стал Том Хэнкс, а сама история показала, насколько органично актер чувствует себя в авантюрных сюжетах.

Реклама

Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь" / Фото IMDb

В том же году вышли "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе. Здесь Ди Каприо уже сыграл роль Амстердама Валлона – человека, стремящегося отомстить за смерть отца. Именно эта картина положила начало одному из самых известных творческих союзов Голливуда.

Ди Каприо не боялся играть персонажей, которых трудно полюбить

Особое место в фильмографии актера занимают роли, в которых от его романтического образа не осталось почти ничего.

Например, в "Джанго освобожденный" (2012) он сыграл жестокого рабовладельца Келвина Кэнди. Это был один из тех персонажей, которых зрителю сложно воспринимать положительно, но именно такой и была задумана роль.

А уже в следующем году Ди Каприо появился в фильме "Волк с Уолл-стрит" (2013). Его Джордан Белфорт – амбициозный биржевой брокер, который зарабатывает огромные деньги, устраивает роскошные вечеринки и постепенно теряет контроль над собственной жизнью. Фильм Мартина Скорсезе подарил зрителям одну из самых энергичных и узнаваемых актерских работ Леонардо.

Реклама

Леонардо Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит" / Фото IMDb

Еще одним испытанием стала драма "Легенда Хью Гласса" (2015). Ради роли охотника, пытающегося выжить после нападения медведя и предательства товарищей, актер работал в сложных условиях съемок. Именно эта работа принесла ему долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2016 году.

Кадр из фильма "Легенда Хью Гласса" / IMDb

Почему Леонардо Ди Каприо до сих пор остается одним из самых интересных актеров Голливуда

После "Титаника" прошло почти три десятилетия, но Ди Каприо продолжает удивлять выбором проектов. Он не пытается повторить успех Джека Доусона и не привязывается к одному амплуа.

В фильме "Однажды в Голливуде" (2019) актер сыграл актера Рика Далтона, который боится потерять свое место в киноиндустрии. В сатирической комедии "Не смотрите вверх" (2021) он появился в роли ученого Рэндалла Минди, а в драме "Убийцы цветочной полнолуния" (2023) вновь объединился со Скорсезе, чтобы сыграть Эрнеста Беркхарта.

Реклама

В 2025 году актер вернулся на большие экраны в картине Пола Томаса Андерсона "Одно сражение за другим", продолжив сотрудничество с режиссерами, которые предлагают ему сложные и многогранные роли.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Одна битва за другой" / Фото IMDb

Творческое сотрудничество Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе на этом не заканчивается. Недавно стало известно, что актер вновь с будет работать с режиссером над новым фильмом, где его партнершей станет Дженнифер Лоуренс.