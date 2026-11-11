Невероятные деньги и борьба за жизнь: 3 культовых фильма с Ди Каприо, которые можно пересматривать бесконечно

Леонардо Ди Каприо по праву считается одним из самых талантливых актеров современности. Каждая его новая роль мгновенно становится событием в мире кинематографа.

Зрители обожают этого артиста за умение полностью перевоплощаться в своих персонажей и точно передавать самые тонкие эмоции. По случаю праздника голливудской звезды 24 Канал подготовил подборку невероятных фильмов. Эти картины гарантированно подарят вам море ярких впечатлений и заставят не отрывать взгляд от экрана.

"Начало" (2010)

Рейтинг IMDb: 8,8

Профессиональный вор Кобб обладает уникальным талантом похищать ценные секреты из глубин подсознания во время сна. Из-за таких опасных способностей главный герой потерял все и стал беглецом. Однажды влиятельный бизнесмен предлагает ему выполнить сверхсложную задачу в обмен на шанс вернуться домой. Вместо кражи идеи Кобб вместе с командой специалистов должен незаметно внедрить чужую мысль в ум наследника большой корпорации.

"Начало": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную составляющую и гениальную режиссуру Кристофера Нолана. Однако киноэксперты несколько критикуют фильм за чрезмерно запутанный сюжет и отсутствие глубокой эмоциональной связи между персонажами.

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

Молодой и амбициозный брокер Джордан Белфорт основывает собственную финансовую компанию и начинает стремительно обогащаться. Он мастерски манипулирует клиентами, продает дешевые акции и зарабатывает баснословные деньги. Очень скоро его жизнь превращается в бесконечную череду роскошных вечеринок с алкоголем и запрещенными веществами. Однако вскоре стремительный успех дерзкого мошенника привлекает пристальное внимание агентов Федерального бюро расследований.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безумную энергетику картины и невероятно экспрессивную актерскую игру Леонардо Ди Каприо. Однако киноэксперты критикуют картину за романтизацию преступного образа жизни и чрезмерное количество откровенных сцен.

"Выживший" / "Легенда Хью Гласса" (2015)

Рейтинг IMDb: 8,0

Опытный охотник Хью Гласс ведет группу переселенцев через дебри Дикого Запада. Во время остановки на героя нападает разъяренная медведица и наносит ему тяжелые ранения. Товарищи по отряду забирают оружие, убивают сына охотника и бросают мужчину умирать в одиночестве. Несмотря на страшную боль и суровые морозы, Гласс преодолевает сотни километров ради мести предателям.

"Легенда Хью Гласса": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безупречную операторскую работу и невероятную физическую самоотдачу исполнителя главной роли. Однако киноэксперты критикуют фильм за длительный хронометраж и избыток жестоких сцен.

Кстати, уже совсем скоро на экранах зрители смогут увидеть Ди Каприо в новом фильме Скорсезе.