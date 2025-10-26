Из юного таланта до иконы Голливуда: как на протяжении карьеры менялся Леонардо Ди Каприо
- Леонардо Ди Каприо начал карьеру с рекламных роликов и сериалов, а миру стал известным после роли в фильме "Зубастики 3".
- Он получил мировую славу после "Титаника" и получил Оскар за роль в "Легенда Хью Гласса", также активно занимается продюсированием.
Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо имеет выдающуюся карьеру. Он рос и развивался на глазах у миллионов зрителей, а его история настойчивости и умения перевоплощаться в любых персонажей поражает.
Леонардо Ди Каприо начинал со съемок в подростковых сериалах, а сейчас является обладателем Оскара и мировой знаменитостью. 24 Канал расскажет, как на протяжении карьеры изменился актер.
Леонардо Ди Каприо начал сниматься в кино в юном возрасте. Начинал с рекламных роликов и сериалов. Полноценную роль получил в фильме "Зубастики 3", когда ему было 17.
Леонардо Ди Каприо в 1990 году / Фото Getty Images
Леонардо Ди Каприо в 1991, "Зубастики 3" / Кадр из фильма
За роль в фильме "Что угнетает Гилберта Грейпа" Ди Каприо номинировали на Оскар – тогда он впервые привлек внимание широкой публики и прессы, что предсказывала ему большое будущее.
Леонардо Ди Каприо в 1995, "Полное затмение" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 1996, "Комната Марвина" / Кадр из фильма
В 1997 году на экраны вышел "Титаник" – тогда Леонардо Ди Каприо стал мировой знаменитостью. В 2000-х актер снялся в нескольких лентах Мартина Скорсезе, а за роль в фильме "Авиатор" он получил первый "Золотой глобус".
Леонардо Ди Каприо в 1997, "Титаник" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2004, "Авиатор" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2006, "Отступники" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2010, "Остров проклятых" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2013, "Волк с Уолл-стрит" / Кадр из фильма
К 2015 году Леонардо Ди Каприо доказал, что может играть противоречивых, драматических и саркастических героев. После шуток о том, что Оскар всегда от него ускользает, актер таки получил статуэтку за фильм "Легенда Хью Гласса".
Леонардо Ди Каприо в 2015, "Легенда Хью Гласса" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2019, "Однажды в Голливуде" / Кадр из фильма
Леонардо Ди Каприо в 2023, "Убийцы цветочной полни" / Кадр из фильма
В этом году Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль в фильме "Одна битва за другой". Это было желанное сотрудничество актера с Полом Томасом Андерсоном.
Леонардо Ди Каприо в 2025, "Одна битва за другой" / Кадр из фильма
Сейчас Ди Каприо – не только актер, но и продюсер и активист, который активно занимается вопросом изменения климата.