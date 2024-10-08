Лесе Никитюк сделали предложение: популярная телеведущая сыграет главную роль в комедии "Песики"

Леся Никитюк, известная телеведущая и одна из самых популярных блогеров страны, дебютирует в кино. Она сыграет главную роль в фильме "Песики" – романтической комедии совместного производства FILM.UA Group и Нового канала.

Съемки стартовали в Киеве еще в сентябре, но некоторое время держались в секрете. Узнайте больше о сюжете и участии Леси Никитюк в ленте, на Кино 24.

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Что известно о комедии "Песики"

"Песики" – это провокационная и одновременно искренняя история об отношениях и любви. По сюжету эгоцентричная карьеристка, ярая холостячка Яна случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она занимается любовью, на утро превращаются в собачек. Отныне героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конце концов становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.



Съемки комедии "Песики" / Фото Пресс-служба

Леся Никитюк снялась в комедии "Песики": подробности

Для Леси Никитюк, что уже много лет является звездой Нового канала, проект станет дебютом в большом кино. К новой роли она подходила ответственно: занималась актерским мастерством, имела множество репетиций с новыми коллегами и собаками, которые тоже являются важными участниками проекта.

"Песики" – это искренняя комедийная история о настоящей любви. Настало время, когда любви у меня в жизни будет много. І речь не только о новом фильме,

– делится Леся.



Леся Никитюк на съемках фильма "Песики" / Фото Пресс-служба

"Песики" – с одной стороны, классическая романтическая комедия, но юмор здесь разнообразен: смелый, ироничный, стебный, а местами и абсурдный. Для этого собралась по-настоящему звездная актерская команда – и здесь создатели фильма также подготовили много сюрпризов. Но кроме развлечений, фильм также поднимает ряд важных вопросов. Во-первых, показывает важность личной трансформации, а во-вторых, раскрывает тему ответственности за животных.

Продюсеры ленты Анна Елисеева и Анастасия Лодкина отмечают, что для FILM.UA важна история. Они хотят продолжать делать то, что умеют лучше всего: дарить зрителям улыбки, хорошее настроение и ощущение нормальности в это чрезвычайно сложное время – хотя бы на пару часов.

С этим проектом мы хотим помочь людям выдохнуть и отвлечься хотя бы на короткий промежуток времени. И, как всегда, Новый канал там, где создают лучшую комедию: считаем, что такой легкий жанр – то, что нужно зрителю в такие темные времена,

– отмечает Ольга Балабан, маркетинг-директор Нового канала.

Съемки продлятся до конца октября и будут проходить в Киеве. А выход фильма в широкий прокат запланирован на март 2025 года.