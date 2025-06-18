Леся Никитюк узнала о беременности на съемках фильма: что это за лента и где ее посмотреть

Ведущая и актриса Леся Никитюк на днях порадовала поклонников новостью: она беременна впервые. Оказалось, что Леся узнала об этом во время съемок фильма, где исполняла главную роль.

Речь идет о фильме "Песики", пишет Кино 24 со ссылкой на издание "КЛАЦ". Леся Никитюк призналась, что сделала четыре теста на беременность, и все они оказались положительными.

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Уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности. И как раз должна была снимать сцену, где моя героиня очень-очень удивлена. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: "Отлично. Именно та эмоция, которая нужна",

– вспомнила Леся Никитюк.

Что известно о фильме "Песики" и где можно его посмотреть

"Песики" – это украинская комедия 2025 года, где Леся Никитюк исполнила главную роль. Для телеведущей это был дебют в полнометражном фильме. Ленту снимали в Киеве и в окрестностях, в ней привлекли более 100 собак. Большинство – жители приюта в Гостомеле.

Режиссером стал Алексей Есаков, а всего над созданием работало более 60 человек. Другие роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Иван Блиндар, Ольга Сумская, Миша Крупин и другие.

В центре сюжета – девушка Яна, для которой главной является ее карьера. Она уверена в том, что любые задачи для нее не проблема. И все же кое-что Яне не удается построить – это долговременные романтические отношения. Об этом напоминает и ее мама, которая всегда критикует дочь.

"Песики": смотрите трейлер онлайн

К этому всему оказывается, что на Яну наложили проклятие. Все мужчины, с которыми она проводит ночь, превращаются в песиков. Кто-то становится бульдогом, а кто-то пуделем или болонкой.

Премьера ленты состоялась 27 февраля, а уже 7 мая лента стала доступной для просмотра на платформе Netflix. Также ее можно посмотреть на "Киевстар ТВ".