Теперь Самаева поделилась, каким было их сотрудничество. А также рассказала о значительных различиях между актерами из страны-агрессора и нашими артистами.
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Леся Самаева рассказала о поведении российских актеров на съемках в Украине
Она отметила, что многие из них в Украине чувствовали себя звездами, поскольку всегда имели лучшие условия. Продюсеры фильмов считали, что участие российских актеров придаст кинопродукции большего значения, поэтому на съемках россиянам уделяли куда больше внимания: "Мы где-то ютились, все в одной комнатке, а они имели совсем другие условия".
Я не смогу никогда поделиться воспоминанием о той или иной работе, потому что мне противно, когда вспоминаю, что рядом работали русские актеры. Когда слышу эту речь, вижу лица, которые сейчас кричат по телевизору, что "украинцы – нацики",
– сказала Леся Самаева.
Актриса отмечает, сейчас она не может пересматривать фильмы, на которых выросла. Леся говорит, что во всем этом видит пропаганду.
"Все, что связано с российской культурой и языком, – сейчас неприемлемо. Правильно говорят, что любой российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И вроде Путина ненавидит, и против войны, но украинец должен быть "младшим братом". Они заражены бациллой имперскости, и это неизлечимо", – добавила артистка.
Леся Самаева считает, что российские актеры, так же как и все россияне, живут в прошлом. Она высказывает мнение, что украинцы – это энергия жизни, тогда как россияне бредят энергией смерти. Мы стремимся к росту, развитию и созиданию, тогда как они остаются в ловушке бесконечного отражения неволи.
Фильмография Леси Самаевой
- "Сумасшедшая свадьба"
- "Сумасшедшая свадьба 2"
- "Сумасшедшая свадьба 3"
- "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
- "Последняя роль Риты"
- "Время грехов"
- "Хайтарма" и другие