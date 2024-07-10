Сегодня редакция Кино 24 поделится с вами подборкой летних сериалов, которые надо посмотреть прямо сейчас. Разнообразьте свои дни интересными сюжетами и следите за приключениями главных героев.

К слову Не только "Мыслями наизнанку 2": самые кассовые мультфильмы, собравшие более миллиарда в прокате

"Белый лотос"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 13

События сериала разворачиваются на Гавайях. В отеле, куда приезжают отдыхающие, происходят странные события. Здесь можно найти кого угодно: влюбленных во время медового месяца или женщину, которая прибыла специально для того, чтобы развеять прах умершей мамы. Зрители также знакомятся с семьей, каждый член которой – невероятно разный. Они хотят беззаботно провести время и отдохнуть, однако вдруг все идет не по плану.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала

"Внешние отмели"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 30

В сериале рассказывается о подростках, которые отправляются искать сокровища. Для этого они едут на остров, что расположен на побережье Северной Каролины. Во время курортного сезона местные жителей теряют возможность заработать деньги, поскольку начинается сильный ураган. Главные герои хотят найти золото, благодаря которому можно получить пол миллиарда долларов. Однако впереди у друзей немало опасностей.

"Внешние отмели": смотрите онлайн трейлер сериала

"То лето, когда я похорошела"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 15

Это экранизация трилогии, которую написала американская писательница Дженни Хан. В центре сериала – девушка, по имени Белли Конклин, которая ждет своего шестнадцатилетия. Летом главная героиня вместе с близкими людьми отправляется на пляж Казенс. Белли заметно повзрослела, поэтому думает, что впереди у нее много изменений.

"То лето, когда я похорошела": смотрите онлайн трейлер сериала

Надеемся, что вам понравилась подборка летних сериалов от нашей редакции. Проведите теплые месяцы интересно!