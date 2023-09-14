Лиев Шрайбер встречается с 30-летней моделью Тейлор Ниссен. Дочь родилась 27 августа, ее назвали Хейзел Би.

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Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом

Я очень счастлив, что Хейзел Би наконец-то здесь. Она родилась ранним утром 27 августа и с тех пор каждый день стал мечтой. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку,

– написал актер и опубликовал фото ручки и ножки дочери.

Это первый ребенок для Тейлор Ниссен и третий для Лиева Шрайбера. Двое его детей, 16-летний Саша и 14-летний Кай, родились от отношений актера с Наоми Уоттс. В 2006 году Лиев Шрайбер и Наоми Уоттс объявили о своей помолвке, но через 11 лет они разошлись.

Тейлор Ниссен и Лиев Шрайбер начали встречаться в 2017 году.

Лиев Шрайбер имеет украинские корни

Интересно, что до полномасштабного вторжения России в Украину, актер, режиссер и соучредитель фонда Bluecheck Ukraine Лиев Шрайбер не часто наблюдал за Украиной. Однако война все изменила. Сейчас он один из голливудских актеров с украинскими корнями, активно поддерживающим украинцев.

В 2005 году Шрайбер создал фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" актер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой Шрайбер признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории. "Поэтому я написал сценарий о молодом американце, который едет в Украину, чтобы узнать, как это быть украинцем", – сказал он.

Как сообщил Шрайбер, он сам тогда посетил Украину и отлично провел время: "Был немного в Киеве, в Одессе. Я также путешествовал по Южной Украине в поисках села, откуда был мой дедушка. Но так его и не нашел".