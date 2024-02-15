В Госдуме России объяснили, почему не предоставили звание "иностранного агента" или других санкций российской актрисе из Днепра Лии Ахеджаковой, которая осуждает войну и поддерживает Украину.

Артистка кино и театра снялась, в частности, в известной ленте "Ирония судьбы", которую до сих пор показывают на российском телевидении.

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Лию Ахеджахову не осуждают за ее позицию: в чем дело

Чтобы избежать изъятия из эфира советских фильмов со звездами, которые настроены против войны и выражают свою поддержку Украине, российские депутаты вынуждены публично выступать ни их защиту. Например, чиновница Елена Ямпольская, выступая на заседании Комитета по вопросам культуры Государственной Думы, призвала не реагировать на позицию Ахеджаковой.

Кроме того, они отмечают, что актриса уже в почтенном возрасте, поэтому на ее выражения советуют не обращать внимание.

Ничего не делать. И у Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы предоставлять? Мы же не людоеды,

– сказала Ямпольская.



Лия Ахеджахова / Российские СМИ

Лия Ахеджахова поддерживает Украину

Лия Ахеджакова выразила свою поддержку Украине с первых дней полномасштабного вторжения, но длительное время оставалась в Москве. После завершения работы в театре "Современник" она покинула Россию. Руководство театра приняло такое решение из-за активной антивоенной позиции Ахеджаковой, критику российских властей и откровенную поддержку Украины.

27 июля прошлого года в городе Бремен, Германия, состоялся спектакль "Мой внук Вениамин", в котором участвовала Ахеджакова. В сети распространилось видео, на котором актриса держит флаг Украины во время поклонов под громкие аплодисменты зрителей.