Киноспоминания юности: любимые героини 2000-х, которых все обожали

Эпоха 2000-х – это целая история воспоминаний, когда кинолюбы откладывали свои дела на потом и спешили на просмотр любимого фильма. Поклонники скупали плакаты с изображениями киногероинь, от которых сходили с ума и обклеивали стены в своих комнатах.

В кадре были незабываемые Саманта Джонс, Рейчер Грин, Си Джей Паркер и другие. Следующая подборка отправит вас в нулевые, чтобы посмотреть, за какими киногероинями все фанатели и на месте кого мечтали оказаться.

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Киногероини 2000-ых, от которых все сходили с ума.

Саманта Джонс из сериала "Секс и город"

Стиль Саманты Джонс отражал ее смелую личность – она без страха использовала насыщенные цвета, носила брючные костюмы и соблазнительные мини-юбки, украшала себя большими украшениями и всегда верила в собственную привлекательность. Ее называли богиней здравого смысла, а ее слова разбирали на цитаты:

"Мне нравится, когда мужчины считают, что я умнее их, потому что обычно это правда."

"Пока ты незамужем, весь мир как шведский стол!"

"Я люблю тебя. Но себя я люблю больше."

"Не позволь ему называть тебя своей девушкой, и ты не станешь его бывшей девушкой."

"Нормально – это среднее между тем, что ты хочешь и что ты можешь получить."



Саманта Джонс в сериале "Секс и город" / HBO

Габби Солис из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Габриэль Солис считалась телезрителями самой красивой среди домохозяек. Героиня добилась значительного успеха в модельном бизнесе, но получила репутацию очень конфликтного человека. Габриэль, вышедшая замуж по расчету, начала скучать по модельной карьере и интрижкам. Впрочем, зритель влюбился в легкомысленную и супер стильную кроху Габби, которая не могла не обольщать.



Габриэль Солис из сериала "Отчаянные домохозяйки" / ABC Signature

Си Джей Паркер из фильма "Спасатели Малибу"

Си Джей Паркер была одной из тех, кто защищал пляжи и заливы в составе элитного подразделения, известного как "Спасатели Малибу". Зрители влюбились не только в отличный юмор в фильме, но и не могли оторвать взгляд от фигуры Си Джей Паркер и ее красного купальника.



Си Джей Паркер в фильме "Спасатели Малибу" / B&H Film Distribution

Рейчер Грин из сериала "Друзья"

Один из шести лучших друзей в сериале. По ходу сериала она постепенно эволюционирует от неопытной "папиной дочери" к успешной бизнес-леди. Кроме этого, прическа Энистон со второго сезона приобрела огромную популярность среди девушек. Несмотря на возмущение самой актрисы по отношению к ней, стрижку по-прежнему используют миллионы женщин по всему миру, в связи с чем она остается одной из самых популярных причесок в истории. Также Рейчел считается иконой стиля из-за ее влияния на женскую одежду в 1990-х годах.



Рейчер Грин из сериала "Друзья" / Warner Bros. Television

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Фиби Галливел из сериала "Все женщины – ведьмы"

Магнетическая Фиби Галливер из ленты "Все женщины – ведьмы" привлекала зрителей. Отношения Фиби с мужчинами в большинстве своем неудачны, она женилась трижды. Впрочем, люди фанатели от ее легкомыслия.



Фиби Галливел из сериала "Все женщины – ведьмы" / Paramount Network Television Productions

Аманда Вудворт из сериала "Район Мелроуз"

Аманда Вудворт из "Района Мелроуз" славилась как самая популярная блондинка своего времени. И это не зря, поскольку она была настоящей хищницей и успешной руководительницей рекламного отдела. В профессиональном плане эта героиня – особенно амбициозный человек, который без колебаний оговаривает соперника или сговаривается против него ради удовлетворения, к которому он стремится.



Аманда Вудворт в сериале "Район Мелроуз" / 20th Century Fox Television