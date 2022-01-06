"Любовь как бестселлер": романтическая комедия с Сэмом Клафлином уже в кино

Романтическая комедия "Любовь как бестселлер" с Сэмом Клафлином в главной роли стартует в украинском прокате уже сегодня – 6 января 2022 года. Режиссером проекта стала Эналин Каль-и-Майор.

Романтическую комедию снимали в Лондоне, Британии, а также в Мексике – от современных мегаполисов до древних пирамид. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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"Любовь как бестселлер": сюжет и трейлер

По сюжету молодой британский писатель Генри опубликовал свой первый любовный роман. Однако он становится полным провалом. Впоследствии его книга становится настоящим бестселлером в Мексике, и Генри отправляется в тур по Латинской Америке. Там его ждет настоящая толпа фанаток. Пока писатель приходит в себя от славы, с переводом его творения случилось что-то странное. И ответственная за это – красавица Мария Родригез, с которой Генри вынужден странствовать по всей Мексике.

"Любовь как бестселлер" 2022: смотрите трейлер

Актеры и роли романтической комедии

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Роль Генри сыграл британец Сэм Клафлин, звезда лент "С любовью, Рози", "До встречи с тобой" и "В плену стихии", а также франшизы "Голодные игры" и шоу "Острые козырьки". Роль очаровательной Марии Родригез досталась испанской актрисе Веронике Эчега. Она уже получила творческое признание в родной стране (а вместе с этим три номинации на премию Гойя), а в англоязычном кино засветилась в шоу "Фортитьюд" и "Траст".