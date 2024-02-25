О смерти украинской актрисы стало известно 22 февраля. Людмилы Ивановны Алфимовой не стало в возрасте 88 лет.

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Умерла актриса Людмила Алфимова

Причина потери пока неизвестна. С украинской актрисой попрощались на следующий день, 23 февраля. Община Тульчинской районной администрации выразила соболезнования семье Людмилы Алфимовой и ее близким.



Людмила Алфимова / Кадр из фильма

Чем известна Людмила Алфимова

Людмила Алфимова родилась в Харькове. Она мечтала стать летчицей и даже закончила аэроклуб, но родители не поддержали ее увлечение. Поэтому девушка пошла в театр и кино, чтобы хотя бы там стать летчицей.

В 1960 Людмила Алфимова присоединилась к актерскому составу Киевского театра юного зрителя, через три года стала актрисой Киностудии им.

За длительную карьеру Людмила Ивановна снялась в более 40 кинофильмах, также озвучила около 170 лент. Слава и популярность пришла к ней после главных ролей в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами".

Последние 30 лет Людмила Алфимова жила в селе Печера Шпиковской общины.