67-летний создатель культовых фильмов "Леон" и "Пятый элемент" посетил 14 ноября фестиваль комедийного кино в Монте-Карло, где получил награду за вклад в кинематограф. Впрочем, внимание фотографов привлекла его спутница. Об этом сообщает французское издание TV Magazine.

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Сара Сальдман, адвокат и бывшая телеведущая, выбрала для выхода просторное черное платье с блестящими рукавами. Однако скрыть округлый живот наряд не смог. После появления видео пары в сети поклонники засыпали влюбленных поздравлениями.

Французские СМИ сообщают, что для 35-летней Сальдман это будет первый ребенок, тогда как Бессон уже воспитывает пятерых детей от предыдущих отношений: Жюльетту, Шанну, Талию, Сатин и Мао. Правда, официального подтверждения беременности от самой пары пока нет.

Любовь с разницей в 32 года

Пара познакомилась в 2023 году во время радиоэфира, посвященного фильму Бессона "Догмен".

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Тогда Сальдман призналась, что обычно не слишком увлекается кинематографом, однако картина режиссера буквально поразила ее. Похоже, восхищение фильмом постепенно переросло в нечто большее.

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Впервые официально как пара они появились на Римском кинофестивале в октябре 2025 года. Несмотря на 32-летнюю разницу в возрасте, влюбленные не скрывают своих чувств, хотя подробностями личной жизни делятся неохотно.

Ранее в интервью Libération Сальдман призналась, что никогда не любила ни одного мужчину так сильно, как Бессона.

Ранее мы уже рассказывали о том, что Жерар Депардье признал свою вину в сексуальных домогательствах.