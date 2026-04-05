Что посмотреть на выходных: старая украинская комедия, которая заставит вас плакать от смеха

Иногда вместо поиска новейших лент стоит выбрать проверенную комедию, которая заставляет смеяться до слез. Если вы ищете фильм, чтобы расслабиться на выходных, отличным вариантом может стать украинская лента "Люксембург, Люксембург".

Это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерский состав и другие подробности этой ленты.

Советуем Что посмотреть всей семьей: 4 мультфильма для родителей и детей

О чем сюжет трагикомедии "Люксембург, Люксембург"?

"Люксембург, Люксембург" – это трагикомедия, премьера которой состоялась 13 апреля 2023 года. Уже в июне того же года лента появилась на стриминговой платформе Netflix.

Сюжет рассказывает "почти криминальную историю" о двух братьев-близнецов, которые получают известие о том, что их давно пропавший отец при смерти. Оказывается, он находится в Люксембурге, поэтому братья отправляются в путешествие, чтобы успеть увидеть его в последний раз и попрощаться.

По дороге их ждет множество комедийных и одновременно абсурдных ситуаций. А когда они в конце концов добираются до места назначения, возникает вопрос: действительно ли человек, которого они встретили, – тот самый отец, которого они помнят?

Фильм является удачной смесью комедии и драмы. Многие украинцы отмечают, что это одна из тех лент, которая вызывает целую гамму эмоций – от смеха до глубокой грусти.

Режиссер тонко подобрал персонажей и создал уникальный стиль, который иногда даже преобладает над самим сюжетом. Ведь "Люксембург, Люксембург" – это прежде всего кино об атмосфере, воспоминания и ностальгию.

Кто сыграл роли в фильме?

В фильме вы увидите таких актеров и персонажей в их исполнении:

Амил Насиров – Коля, водитель маршрутки;

Рамил Насиров – Вася, полицейский полицейский;

Наталья Гнитий – мама Коли и Васи мама Коли и Васи;

Людмила Саченко – Лариса Петровна;

Виктор Драпиковский – дядя Леша;

Дорис Майданюк – помощница консула;

Карина Черчевич – Маша, жена Васи;

Ксения Мишина – сестра Маши;

Александр Аввакумов – возлюбленный сестры Маши;

Владимир Голосняк – тесть Васи;

Оксана Бандура – теща Васи;

Сергей Ярый-Булка – начальник следственного отдела;

Екатерина Онипко – медсестра Мария;

Адриан Сулейман – маленький Коля;

Дамиан Сулейман – маленький Вася;

Эльман Насиров – работник заправки.

А также в ролях: Олег Невольник, Кира Лещенко, Карина Резниченко, Евгений Володченко, Павел Гончаров, Алина Саваровская, Наталья Верченко, Валентина Нездойминого, Маркус Ниеден, Юлия Самсон, Андрей Качур, Андрей Лидаговский, Павел Авилов.

Какие еще украинские комедии можно посмотреть на выходных?

Если вы ищете и другие украинские комедии, которые можно посмотреть онлайн, обратите внимание на такие ленты:

"Я работаю на кладбище",

"Когда ты выйдешь замуж?",

"Когда ты расстанешься?",

"Коза Ностра. Мама уезжает",

"Уроки толерантности",

"Соседка",

"Поезд в 31 декабря",

"Я, "Победа" и Берлин",

"Крашанка" и многие другие.

Среди этих разножанровых фильмов каждый сможет найти что-то именно для себя. Поэтому выбирайте свою комедию и проведите выходные с пользой для ментального состояния.