Легендарные лютоволки из "Игры престолов" снова существуют: автор фэнтезийной саги показал фото

Настоящие лютоволки теперь существуют не только в сюжете "Игры престолов", но и в реальной жизни. Несмотря на то, что этот вид исчез с Земли примерно 13 тысяч лет назад, ученым из компании генной инженерии Colossal Biosciences удалось создать щенков снова.

Автору фэнтезийной саги "Игра престолов" Джорджу Р. Р. Мартину уже посчастливилось с ними "познакомиться". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание страницу писателя.

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Легендарные лютоволки из "Игры престолов" снова существуют: что известно

Знаменитый автор фэнтезийного эпоса "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин недавно пережил чрезвычайно эмоциональный момент – он встретился со щенками, которые имеют гены ужасного волка (Dire Wolf) – вида, вымершего годы назад. Именно эти хищники стали прототипом лютоволков, которых Мартин увековечил в своих романах.

Писатель отметил, что это была невероятная встреча. Он растрогался и признался, что это был один из лучших моментов в его жизни.

Что известно о создании лютоволков: как такое возможно

Ученые поделились, как удалось отредактировать гены обычного серого волка, которого считают ближайшим живым родственником вымершего вида. Обновленные клетки они использовали для создания эмбрионов, которые имплантировали в собак-суррогатов. В результате родились 3 волчат.

Наша команда взяла ДНК с 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка.

– сказал генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

Лютововк был массивнее обычного, имел светлый мех, более широкую голову, большие зубы и челюсти, сильные плечи и более мускулистые лапы. Выл и скулил он тоже по-особенному. Ученые утверждают, что сделали только 20 изменений в 14 генах, чтобы получить эмбрион вымершего хищника из стволовых клеток обычного волка.