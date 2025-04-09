В новой подборке Кино 24 вы найдете список свеженьких украинских детективных лент. Они уже успели покорить сердца многих зрителей, поэтому время и вам окунуться в мир загадок.

Советуем Состоялся финал топового украинского детектива "Ключи от правды": чем закончился сериал

"Парочка следователей"

В центре сюжета молодая сотрудница полиции София. Она приходит на работу и возглавляет отдел особо опасных преступлений. Несмотря на совсем юный возраст и недостаток опыта, София обладает острым умом и интуицией. В каждой новой серии зритель будет рассматривать различные преступления и тайны, которые будет разгадывать девушка и ее команда.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

"Следователь"

В центре сюжета – Яся. Девушка с самого детства отличалась феноменальной памятью и интуицией, поэтому и пошла в правоохранительные органы.

В один момент Ясе предстоит взять все в свои руки. Она станет свидетелем расследования запутанных уголовных дел.

"Следователь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ключи от правды"

История о следователе, которая, несмотря на многочисленные трудности, стремится восстановить справедливость и найти тех, кто виноват в смерти ее брата. После того, как его безосновательно обвинили в серьезных преступлениях и убили, опытная следователь Валерия решительно настроена очистить его имя.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 24 серию сериала

Чтобы продолжить расследование, она вынуждена оставить службу в органах и взять дело в собственные руки. Валерия находит работу в отеле "Либерти", следы к которому ведут ее расследование.

Кстати, состоялся финал топового украинского детектива "Ключи от правды": чем закончился сериал