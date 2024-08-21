10 фильмов на Netflix, которые точно станут вашими фаворитами после просмотра

Просмотр фильма – это всегда отличный способ провести время, независимо от настроения или компании. Если вы еще не определились с выбором ленты для сегодняшнего вечера, не стоит волноваться.

Netflix предлагает широкий выбор фильмов, а те, получившие наибольшую популярность за последнюю неделю, могут стать идеальным решением. Кино 24 подготовили подборку самых горячих новинок и хитов, которые стоит посмотреть прямо сейчас.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Союз"

По сюжету фильма, обычный строитель, который ведет спокойную и неприметную жизнь, неожиданно оказывается в центре опасного мира шпионажа. Его жизнь меняется кардинально, когда на горизонте появляется его первая школьная любовь. Они не виделись много лет, но теперь она обращается к нему с просьбой о помощи в выполнении тайной миссии.

"Союз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, "Победа" и Берлин"

События разворачиваются в начале 1990-х годов, в период перемен и возможностей. Главный герой, молодой музыкант по прозвищу Кузьма, мечтает о большом будущем, и его очередной амбициозный план связан с автомобилем "Победа". Кузьма покупает старую машину и решает осуществить смелую авантюру – отправиться на ней в Берлин с целью обменять на престижный "Мерседес" шестисотого класса. Это путешествие обещает быть увлекательным, хотя и полным неожиданностей.

В путешествие он отправляется не сам, а вместе со своим другом, который имеет собственный план – продать в Германии советские манекены, остатки прошлой эпохи. Эта компания добавляет еще больше комических ситуаций и абсурдных моментов в их приключение.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фирма"

Молодой и амбициозный выпускник Гарварда получает работу своей мечты – место в престижной юридической фирме, где ему предлагают чрезвычайно выгодные условия: высокий оклад, бонусы, роскошные офисы и перспективы стремительного карьерного роста. Его личная жизнь также выглядит безупречной – он женат на богатой красавице, и кажется, что впереди только успех и процветание. Однако этот райский мир скрывает темную сторону, которую герой обнаруживает слишком поздно.

"Фирма": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке лучших и самых популярных фильмов на Netflix вы найдете такие ленты:

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Koza Ностра. Мама едет"

"Сэнди Щикс: Спасение Бикини Боттом"

"Warcraft: Начало"

"Трое в каноэ"

"Крашанка"

"Семейное дело"

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